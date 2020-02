Efter nedbrud: E-boks-hjemmeside er tilbage

Det er igen muligt at gå på e-boks via hjemmesiden for at tjekke, om man har fået brev fra eksempelvis det offentlige eller sin arbejdsgiver. Hjemmesiden har onsdag ramt af et nedbrud.

Det oplyser e-boks' kommunikationsdirektør, Susanne Søndahl Wolff, til erhvervsmediet Finans.