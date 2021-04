Artiklen: Efter knap et års tørke er der lidt flere sommerhuse til salg

Efter knap et års tørke er der lidt flere sommerhuse til salg

Der har været rift om sommerhusene det seneste år. Men nu stiger udbuddet lidt for første gang længe.

Boligmarkedet har haft særdeles meget fart på det seneste år, hvor der særligt har været stor interesse for sommerhusene.

Det har betydet, at udbuddet af sommerhuse har været faldende. Men nu tager udviklingen et lille skridt den anden vej.

Ved udgangen af marts var der 3863 sommerhuse til salg. Det er 222 flere end måneden før, viser tal fra Finans Danmark.

Det er første gang i et år, at udbuddet af sommerhuse er stigende. Udbuddet er dog mindre end det halve af, hvad det var ultimo marts sidste år.

Der blev sidste måned sat 1927 sommerhuse til salg, hvilket er det højeste antal siden maj 2018.

Sommerhusene går dog stadig som varmt brød, og marts blev den travleste af sin slags siden 2004.

Der blev dog sat flere sommerhuse til salg, end der blev solgt, og derfor steg udbuddet en smule.

Hvis der medregnes lejligheder og huse, var der ved udgangen af marts 30.613 boliger til salg. Det er 71 flere end en måned før.

Selv om det er en begrænset stigning, har det været længe ventet, lyder det fra cheføkonom Jeppe Juul Borre, Arbejdernes Landsbank.

- Når vi taler udbud, er det på et meget lavt niveau - det laveste i 16 år - og sammen med en umættelig købelyst har det været med til at bidrage til de her meget høje prisstigninger, siger han.

Ifølge økonomen stiger priserne, boligerne bliver udbudt til, i øjeblikket med det højeste siden tiden op mod finanskrisen.

Ved udgangen af marts var udbudsprisen for sommerhuse 19,3 procent højere end for et år siden. Lejligheder og huse er steget henholdsvis 11,6 og 8,3 procent.

Der findes flere forskellige statistikker for udviklingen på boligmarkedet. De opgøres forskelligt og giver derfor ikke helt det samme billede. Men en analyse har vist, at den kvartalsvise udvikling typisk er ret ens.

I Jeppe Juul Borres optik er priserne ikke kommet ud af trit med virkeligheden. Men de bør ikke fortsætte op med samme hastighed - hvilket han heller ikke tror, kommer til at ske.

- Vi forventer, at boligpriserne vil vokse den kommende tid, men i et lavere tempo, end det vi har været vidne til.

- Det skyldes et voksende udbud, og at renterne har peget en anelse op, hvilket gør det dyrere at låne til en bolig, siger økonomen.