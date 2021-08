Jyske Bank forventer i 2021 at lande et overskud på 3,3-3-7 milliarder kroner. Hvis det holder stik, vil det være en fremgang på op mod 75 procent sammenlignet med 2020, hvor bankens regnskaber var belastet af store nedskrivninger - forventede tab på lån - relateret til corona. (Arkivfoto)

Efter et halvt år har Jyske Bank tjent flere penge end i 2020

Jyske Bank har i årets første halvdel tjent langt flere penge end i samme periode sidste år.

Banken kommer ud af første halvår med et overskud på 1,7 milliarder kroner. Det er et stort hop fra et overskud på 82 millioner kroner i samme periode sidste år.

Det viser bankens regnskab for første halvår af 2021, der er offentliggjort tirsdag.

Jyske Bank fremhæver i regnskabet, at overskuddet efter halvdelen af året er højere, end hvad hele 2020 endte på.

Den store fremgang skyldes særligt, at sidste års regnskab var belastet af en stor nedskrivning, der var relateret til forventede tab på lån som følge af coronavirus. Det har ikke været tilfældet i år.

Derudover har banken også fået flere penge i kassen fra gebyrer - blandt andet i forbindelse med udstedelse af lån.

Samtidig er der tjent flere penge på handel med værdipapirer som aktier og obligationer.

Desuden er overskuddet trukket op af, at Jyske Bank har skåret på sine udgifter på alt fra ansatte til it og husleje.

- Trods omfattende covid-19 restriktioner i det danske samfund har organisationen formået at håndtere et højt aktivitetsniveau på både bolig- og bilmarkedet samt kapitalmarkederne, siger ordførende direktør Anders Dam i en kommentar til regnskabet.

Jyske Bank forventer i 2021 at lande et overskud på 3,3-3,7 milliarder kroner.

Hvis det holder stik, vil det være en fremgang på op mod 75 procent sammenlignet med 2020, hvor bankens regnskaber var belastet af store nedskrivninger relateret til corona.

Jyske Bank er en af landets største banker og i kategorien over de vigtigste banker i Danmark, som er udpeget som systemisk vigtige finansielle institutter - kaldet Sifi.

Det er banker eller realkreditinstitutter, der har en størrelse, som vurderes at kunne skabe problemer for dansk økonomi som helhed, hvis deres fundament begynder at skride.

Ud over Jyske Bank er det Danske Bank, Nykredit Realkredit, Nordea Kredit, Sydbank, Spar Nord og DLR Kredit.