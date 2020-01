Efter afskedigelser: Aller Medier siger farvel til topchef

- I Aller Media A/S har Lars Sander Matjeka efter gensidig aftale besluttet at stoppe dags dato, skriver Aller i pressemeddelelse.

- Aller Media A/S har for regnskabsåret 2018/19 opnået et utilfredsstillende resultat, som følge af et fortsat vanskeligt mediemarked for printudgivelserne med både faldende oplag og et hårdt presset marked for printannoncer.

De dårlige resultater har sammen med et større fokus på digitalt indhold været baggrund for en "omorganisering" i Aller Media.

- Denne omorganisering har medført en række afskedigelser i årets løb, konstaterer Aller.

- Lars Sander Matjeka har stået i spidsen for denne velgennemførte omorganisering. Selskabet er nu bedre rustet til at møde dagens udfordringer inden for mediemarkedet.

- Bestyrelsen er sammen med Lars Sander Matjeka kommet til den konklusion, at der er behov for nye kræfter til at tage selskabet med dets kompetente medarbejdere videre.

Derudover skriver Aller Media, at selskabet ikke har yderligere kommentarer til Lars Sander Matjekas exit.

Aller Medier står bag udgivelserne Se & Hør, Familie Journalen, Ude og Hjemme, Billed-Bladet og Femina.

Mens Aller-koncernen har haft et "tilfredsstillende år", har medieudgivelserne altså ikke kunne følge trop.

Indtil en afløser for Lars Sander Matjeka er fundet, bliver udgiverdirektør Charlotte Riparbelli konstitueret som administrerende direktør hos Aller Media.

Ud over Aller Media har Aller-koncernen også Aller Leisure, der sælger rejser.