Efter 21 timers forhandlinger: Stadig risiko for konflikt

Men der er stadig en risiko for, at parterne ikke når at komme i mål, og en omfattende konflikt kan bryde ud.

- Risikoen for storkonflikt anser jeg stadig for at være ret høj, al den stund, at vi nu er rykket et døgn tættere på den absolutte deadline.

- Når jeg gør det samlede regnebræt op, så er det ikke så voldsomt meget, vi har fået flyttet totalt set, selv om der har været noget positivt undervejs, siger han.

Lærernes formand, Anders Bondo, er topforhandler for de ansatte i kommunerne som formand for Forhandlingsfællesskabet.

Han deler Zieglers vurdering af, at der fortsat er en betydelig risiko for en konflikt.

Han understreger dog, at der er "et par chancer endnu".

- Vi har stadig et par chancer inden deadline, selv om det ikke ser godt ud, at vi ikke har fået mere ud af de her mange timer, siger han.

Anders Bondo kan ikke løfte sløret for, hvad der blokerer for en aftale, da det er forbudt at referere fra forhandlingsmøderne.

- Alle ved, hvilke overordnede udfordringer vi har. Vi skal ikke have forringelser af vores løn- og arbejdsvilkår.

- Vi oplever angreb på de rettigheder, vi har - kotumefridage, den betalte spisepause, seniorrettigheder og så videre, siger han.

Mandag klokken 10 mødes parterne på det regionale område, og klokken 17 er det de statslige parters tur.

Ifølge Michael Ziegler og Anders Bondo er alle parterne fra både stat, kommuner og regioner indkaldt til fælles forhandlinger tirsdag klokken 14.

Sidste mulige forhandlingsdag er tirsdag, medmindre forligsmand Mette Christensen vælger at udsætte de varslede strejker og lockout yderligere 14 dage.

Den mulighed opfordres forligsmanden af FOA-formand Dennis Kristensen til at gøre brug af.

- Vi har trods alt set arbejdsgiverne bøje sig, og vi har bøjet os. Det ville være brandærgerligt, hvis vi ikke får det sidste på plads, siger Dennis Kristensen, der også er næstformand i forhandlingsfællesskabet, til TV2 News.

Hvis der ikke findes en løsning, og en konflikt ikke udskydes endnu en gang, kan en strejke træde i kraft 22. april og en lockout 28. april.