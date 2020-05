Se billedserie - Vi er selv blevet meget mere digitale de senere år og vil gerne hjælpe vores kunder med at digitalisere administrative processer, siger Rasmus Dehn Larsen, der er partner i Addere Revision. Foto: TT Film Foto: //TT-Film

Effektivt digitalt værktøj bekæmper både snyd og smitte

Erhverv - 07. maj 2020 kl. 12:46 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Lars Andersen Addere Revision hører med sine 35 medarbejdere til blandt de største uafhængige revisionsfirmaer på Sjælland. Fra kontoret i Køge servicerer de omkring 1.500 virksomheder over alt på Sjælland med både revision, bogføring og rådgivning.

Addere Revision har netop indgået en såkaldt »whitelabel partneraftaler« med Digisense, så man i eget navn kan tilbyde sine kunder en Digiflow-løsning.

- Vi er selv blevet meget mere digitale de senere år og vil gerne hjælpe vores kunder med at digitalisere administrative processer. Via vores aftale med Digisense, kan vi blandt andet tilbyde vores kunder en app, hvorfra de kan søge og tilgå alle deres bilag, så for eksempel håndværksmesteren hurtigt kan tjekke prisen på et bestemt byggemateriale, når der skal laves et tilbud. Vi vil også kunne tilbyde vores kunder et hyppigere og bedre opdateret økonomisk overblik og i større virksomheder kan man let etablere et godkendelsesflow og betalingskontrol, fremhæver statsautoriseret revisor Rasmus Dehn Larsen, der er partner i Addere Revision, i en pressemeddelelse.

- Og netop i en krisetid som nu er effektivisering og overblik meget vigtigt. Vores kunder kan både få et mere opdateret billede af virksomhedens aktuelle økonomiske situation og kan samtidig spare tid med vores Digiflow-løsning. Dermed får de tid til andre og mere produktive opgaver, fortsætter han.

- Endelig vil mange af vores kunder kunne øge kvaliteteten af tilbud og lignende, fordi de lettere kan tilgå data.

Effektivitet efterspørges Digisense er en dansk IT-virksomhed, som udspringer af Lasertryk-koncernen, og som udvikler og markedsfører Digiflow, der hjælper virksomheder med at digitalisere og automatisere det manuelle arbejde med bilag og kreditorbogholderiet.

En del af virksomhedens koncept er, at tilbyde revisoreren såkaldt »whitelabel«-løsning, der giver revisorer mulighed for at få deres egen løsning, som de kan tilbyde deres kunder.

- Vi oplever stor efterspørgsel fra revisorer, der ønsker at kunne tilbyde vores IT-løsning som deres egen og i eget navn til de kunder, de bistår. Det er revisoren, der udbyder løsningen, men os der driver den, siger adm. direktør Henrik Kruse fra Digisense.

- Digiflow blev oprindeligt udviklet til LaserTryk.dk som et inhouse-system. Det effektiviserede bogføringen med 300 procent og bidrog til virksomhedens store vækst, så man besluttede sig for at udskille det i særligt selskab, der fik ansvaret for at videreudvikle og markedsføre det til andre virksomheder og partnere som revisorer.

Bekæmper snyd og smitte Der har været fokus på ikke alene snyd i den offentlige sektor, men også i den private sektor med snyd i både store og små virksomheder, hvor ejere typisk bliver snydt af medarbejdere, der begår mandatsvig og underslæb.

Med digitale processer kan man undgå snyd, fordi et moderne IT-system blandt andet understøtter en helt central del af sikkerheden; funktionsadskillelse, der sikrer at samme person ikke kan bestille, modtage og betale for et indkøb.

Endelig sikrer Digiflow, at man ikke smitter hinanden i virksomheden i forbindelse med fysisk håndtering af bilag.

- Vi ser frem til samarbejdet med Digisense og til at kunne præsentere Digiflow for vores kunder over alt på Sjælland. Vi ser det som et vigtigt skridt i vores løbende arbejde med at servicere vores kunder og hjælpe dem med det vigtige digitaliseringsarbejde slutter Rasmus Dehn Larsen.

Gratis webinar Tirsdag den 19. maj kl. 10.00 inviterer Addere og Digisense kunder og andre interesserede virksomheder i Køge og omegn til et webinar om Digiflow.

Et webinar er et online seminar på internettet, hvor deltagerne får tilsendt en mail med et link til seminaret, hvor Digiflow vil blive demonstreret, så man kan sidde hjemme eller på kontoret og udnytte den meget usædvanlige situation som alle virksomheder befinder sig i til at se lidt fremad.

For yderligere information og tilmelding: www.event.digisense.dk/addere.