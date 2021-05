Easyjet taber fem milliarder kroner i coronaramt vinterhalvår

Det britiske lavprisselskab EasyJet kommer ud af første halvår med et underskud på 4,7 milliarder kroner.

Det viser EasyJets regnskab, der er offentliggjort torsdag morgen.

Easyjet kører med skævt regnskabsår, så regnskabet dækker perioden fra oktober til udgangen af marts.

I samme periode sidste år, der ikke var lige så påvirket af coronavirus, fik selskabet et minus på 2,8 milliarder kroner.

Underskuddet skyldes, at EasyJet kun havde 4,1 million passagerer om bord på sine fly i løbet af de seks måneder.

Det er et fald på 34,5 millioner sammenlignet med samme periode sidste år, og derfor er omsætningen faldet med omkring 90 procent.

EasyJet forventer, at der vil komme langt mere gang i flyvninger i løbet af sommeren, da en lang række lande i Europa har eller er tæt på at lempe rejserestriktioner.

Det britiske selskab skriver i regnskabet, at det har mulighed for hurtigt at kunne sende omkring 90 procent af sine fly på vingerne igen, såfremt der er efterspørgsel efter det.