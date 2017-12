Easyjet får lov at købe dele af krakkede Air Berlin

EU's konkurrencekommissær, Margrethe Vestager, har tirsdag givet grønt lys for, at lavprisselskabet Easyjet kan købe dele af boet efter den tyske konkurrent.

Mere præcist drejer det sig om en række afgange fra Berlin-lufthavnen Tegel og en række andre lufthavne med de tilhørende rettigheder. Derudover indgår der en mængde kundedata og flyudstyr i handlen.

- Vores job er at sikre, at opkøb i flybranchen ikke medfører mindre konkurrence, som vil medføre højere priser og et mindre udvalg for passagererne.

- Easyjets plan om at købe visse Air Berlin-værdier kommer ikke til at reducere konkurrencen, og derfor har vi godkendt den, siger Margrethe Vestager i en pressemeddelelse.

EU-Kommissionen finder det meget sandsynligt, at Easyjet fortsat vil møde hård konkurrencen fra selskabet som Lufthansa og Ryanair fremover, når det gælder trafik ind og ud af Berlin.

Lufthansa har selv indgået en aftale om køb af blandt andet 81 af Air Berlins 140 fly, men også en lang række ruter.

Den venter i øjeblikket på EU-Kommissionens godkendelse, og her er vejen til en godkendelse noget længere.

I sidste uge udtrykte Margrethe Vestager bekymring for, at Lufthansa med købet kunne opnå en for dominerende stilling på visse ruter.

Derfor kan det komme på tale, at Lufthansa for at få handlen godkendt må opgive en række af de ruter, man har udset sig.