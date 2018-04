Se billedserie Præsentationen skal være i orden, hvis kunderne skal se kvaliteten i produktet, fortæller Danielle Skovengaard. Hun er i praktik hos Imerco på Torvet i Køge som en del af hendes EUX-uddannelse på Køge Handelsskole. Foto: Torben Thorsø

Send til din ven. X Artiklen: EUX-elev: Det helt rigtige valg for mig Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

EUX-elev: Det helt rigtige valg for mig

Erhverv - 20. april 2018 kl. 11:30 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er travlt i butikken, hvor Danielle Skovengaard tydeligvis befinder sig godt.

Lige inden for døren er der en udstilling af kvalitetspander til komfuret, som har hendes særlige interesse; det er nemlig hendes fagprøve efter først to år på Køge Handelsskole som EUX-elev og derefter to år i praktik hos Imerco på Torvet i Køge.

- Uddannelsen har været det helt rigtige valg for mig, og jeg er meget glad for først at have to år på skolen med et højt fagligt niveau og derefter to år i butik, siger hun.

Danielle Skovengaard fra Hastrup ved Køge vidste på forhånd, at hun gerne ville stå i butik, og derfor var det oplagt, at hun søgte ind på EUX-linjen, da det blev en mulighed på Køge Handelsskole i 2015.

Mulighederne åbne

Hun fortæller, at for hende handler det også om, at det faglige niveau er så højt, at hun kan vælge at læse videre på universitetet - hvis butikslivet alligevel ikke er hende. Men det er der foreløbig ikke tegn på.

- Jeg valgte som udgangspunkt at stå i butik, fordi jeg er interesseret i, hvordan man på bedste vis præsenterer produkterne og hele markedsføringen, der også er en del af min fagprøve, forklarer hun og fortsætter:

- Jeg har så siden fundet ud af, at jeg også rigtig godt kan lide den personlige del ved at betjene kunderne.

Ude i baglokalet sidder hendes chef, der gerne lægger bestillingslisten fra sig for at rose sin elev:

- Vi er rigtig glade for Danielle, som inden praktikopholdet havde lavet opgaver på handelsskolen rettet mod butikken her. På den måde var hun allerede sporet ind på butikken, og vi oplever, at hun har interesse for det, siger butikschef Marianne Hvid, der desuden bemærker, at eleven fra EUX-linjen virker »voksen« i forhold til opgaverne i butikken.

- Jeg skal ikke kunne sige, om det kommer fra Danielle selv, eller det er skolen, der har skubbet på, men vi oplever i hvert fald, at hun ved, hvad det drejer sig om og er motiveret til at gøre en god indsats her, tilføjer hun.

Danielle Skovengaard har netop fuldført den praktiske del af hendes fagprøve, og nu venter en opgave med den teoretiske del, før hun til slut skal forsvare opgaven og så forhåbentlig kan gå sommeren i møde som faglært.