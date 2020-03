Se billedserie Kira Lund er EUX-elev på ZBC i Slagelse. Her får hun det bedste fra begge verdener med en erhvervsuddannelse som bygningsmaler og en gymnasial uddannelse. Foto: Anders Ole Olsen

EUX åbner flere døre for Kira

Erhverv - 05. marts 2020 kl. 11:45

Af Lars Christensen

Foto: Anders Ole Olsen

Erhvervsuddannelse og gymnasium i en og samme uddannelse. Det er, hvad Kira Lund og hendes klassekammerater har glæde af hos ZBC i Slagelse.

Det er nemlig ikke bare en helt almindelig bygningsmaleruddannelse, som Kira Lund er i gang med. Ved siden af undervisningen i værkstedet har hun også en række såkaldte »x-fag«, boglige fag på gymnasialt niveau. I år er det dansk og matematik på A-niveau og teknikfag på B-niveau, men også engelsk, samfundsfag, fysik og kemi har været en del af undervisningen. Det giver ekstra meget undervisning på skolebænken, men Kira Lund er slet ikke i tvivl om, at det er den rette vej at gå.

- Jeg kan bruge det til næsten alt. Vi kommer til at gå meget forskellige veje, når vi er færdige, og så hjælper det, at man har en bredere palet af muligheder, forklarer hun.

Kira Lund mener helt klart, at gymnasiedelen giver hende fordele, som andre bygningsmalerelever ikke har.

- Jeg bruger meget mine x-fag, når jeg er i værkstedet. Det kan løfte faget op på et højere niveau, forklarer hun og tilføjer, at det i høj grad også skyldes lærerne.

- Lærerne prøver så vidt muligt at tage udgangspunkt i, hvordan vi kan bruge fagene i håndværksarbejdet. De gør meget ud af at se på fagene med vores udgangspunkt, forklarer bygningsmaleren, der også nyder mødet med de andre uddannelser.

- Vi er ikke så mange EUX-elever inden for hvert håndværksfag, så vi får undervisning sammen. På den måde får vi snakket sammen og får lidt mere forståelse for hinandens arbejde, forklarer Kira Lund.

Kortere tid i praktik Den helt særlige opbygning af EUX-uddannelsen har betydning for eleverne, når de skal ud i praktik. De ekstra mange boglige fag gør nemlig, at eleverne skal være længere tid på skolen og derfor kortere tid ude på håndværksvirksomhederne.

Det er ikke alle firmaer, der har været lige begejstrede for den model, og det kunne Kira Lund også godt selv mærke, da hun fik en læreplads hos Tårnborg Malerforretning i Korsør.

- I starten undrede de sig lidt over, at jeg skulle være så meget på skolen, men efterhånden har de godt kunne se meningen i det. De kan godt se, at jeg får mere ud af det, forklarer Kira Lund, der dog også selv har været lidt træt af de lange perioder væk fra lærepladsen.

- Jeg har selv gjort en indsats for jævnligt at komme forbi firmaet, mens jeg har været på skolen, så jeg kan følge med i, hvad der sker, forklarer hun.

Mester begejstret Hos Tårnborg Malerforretning er malermester Per Vedel meget begejstret for EUX-uddannelsen, også selvom Kira Lund er nødt til at være længere tid væk fra arbejdet.

- Det gør jo selvfølgelig ondt på bemandingen, når hun er væk. Men skolen er god til at planlægge skoleopholdene i de perioder, hvor vi ikke har så travlt, forklarer Per Vedel.

- Det handler jo bare om at få indrettet hverdagen efter det. Og når hun så er her, skal der jo være et højere fokus på det faglige. Hun har jo kortere tid til at få lært det hele, tilføjer han.

Mere engagement Kira Lund var firmaets første EUX-lærling, så det er endnu for tidligt for Per Vedel at se de store forskelle mellem den traditionelle uddannelse og EUX-uddannelsen.

- Vi har set en større interesse og engagement hos Kira, men om det er på grund af uddannelsen eller hende som person, det ved jeg ikke, forklarer malermesteren. Han tror dog, at uddannelsen gør en forskel.

- Det er jo svært at få de unge ind på en erhvervsuddannelse. Jeg tror helt sikker, at det her er en af de ting, man skal kigge mere på, for at få flere ind på uddannelserne. Kira har i hvert fald haft det godt med at få begge dele, forklarer han.

Kira selv er også glad for, at hun tog en EUX-uddannelse.

- Det er super fedt, at man kan blande tingene. Det fysiske arbejde og de boglige fag. Man får jo egentlig en dobbelt uddannelse ud af det, forklarer hun.

- Det vil også helt klart give noget til firmaerne, hvis der var flere, der tog EUX-elever ind, tilføjer hun.