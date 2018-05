EU vil forbyde engangsservice og sugerør i plastik

Udspillet er et led i en omfattende EU-strategi mod de ti engangsprodukter i plastik, der oftest ender i havet og på Europas strande.

Det foreslår EU-Kommissionen mandag i et udspil til nye EU-regler.

Engangsbestik, tallerkener og sugerør i plastik skal forbydes i hele EU for at mindske mængden af affald i havet og naturen.

EU-Kommissionens næstformand med ansvar for vækst, Jyrki Katainen, siger, at plastik, der kun bruges én gang, hverken økonomisk eller miljømæssigt er et klogt valg.

- Plast kan være fantastisk. Men vi er nødt til at bruge det mere ansvarligt, siger Katainen.

70 procent af alt affald i havet udgøres af engangsplastik og tabte og efterladte fiskeredskaber. Og det skal den nye EU-indsats rette op på.

- De nye regler står i et rimeligt forhold til målet og er tilpasset for at opnå de bedste resultater, skriver EU-Kommissionen i en pressemeddelelse.

EU's forbud skal ifølge forslaget også gælde vatpinde, rørepinde og ballonpinde i plastik.

Samtidig lægges der op til, at engangsdrikkebeholdere i plastik kun skal være tilladt, hvis deres kapsler og låg hænger fast i flasken.

EU-Kommissionens første næstformand, Frans Timmermans, siger, at forbuddet vil ramme produkter, som kan købes i andre materialer end plastik til rimelige priser.

- Disse produkter vil ikke forsvinde. De vil bare være lavet af et andet materiale, siger Timmermans.

- Du kan stadig tage på picnic, nyde din drink og rense dine ører ligesom nu.

- Men du får den ekstra bonus, at du kan gøre det med ren samvittighed, når det gælder påvirkningen af miljøet, siger han.