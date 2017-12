EU-systemet tager stort skridt mod energivenlige bygninger

EU-formandskabet, EU-Parlamentet og EU-Kommissionen - de tre instanser, der sammen lovgiver i EU - blev nemlig enige om hovedtrækkene i et stort energidirektiv for bygninger.

Energieffektivitet i byggeriet er en af de mest effektive måder at kæmpe imod klimaforandringer på, og tirsdag aften tog EU et stort skridt mod at øge netop den indsats.

Målet med direktivet er at sikre, at nyt byggeri er tæt på energineutralt i 2020 og at eksisterende byggeri frem mod 2050 skal renoveres, så det også kan blive det.

- Kampen mod klimaforandringer begynder i hjemmet, da mere end en tredjedel af EU's CO2-udslip sker på grund af bygninger.

- Ved at renovere dem, slår vi flere fluer med samme smæk og hjælper på energiregninger, sundhed og miljøet, skriver EU-Kommissionens vicepræsident og ansvarlig for Energiunionen Maros Sefcovic i en kommentar.

Aftalen skal nu stemmes igennem i EU-Parlamentet - den instans, der kan godkende love. Men allerede nu bringer den glæde hos Dansk Energi.

- Der er et betydeligt potentiale for at optimere bygningers energiforbrug i Europa, og med dagens vedtagelse vil der blive sat skub i den udvikling, siger vicedirektør i interesseorganisationen Dansk Energi Anders Stouge i en kommentar.

Arbejdet med at få langt mere energieffektive bygninger i EU har et stort dansk aftryk. De Konservatives Bendt Bendtsen står i spidsen for EU-Parlamentets arbejde, og De Radikales Morten Helveg er nummer to.

EU har stort fokus på energi. Ikke bare for at bekæmpe klimaforandringer, men også for at mindske energiafhængigheden af russisk gas, der giver Rusland et effektivt pressionsmiddel politisk.