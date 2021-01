EU-pulje til grøn digitalisering

Forskere og virksomheder kan nu søge om støtte fra en ny EU-pulje med 1,3 millioner euro. Det oplyser Energistyrelsen. Puljen støtter projekter, der fremmer nye digitale teknologier i energibranchen for eksempel infrastruktur, energieffektivisering eller sektorkobling. Projekterne skal fremme den grønne omstilling i Europa på vejen mod EU's klimamål for 2050. Accelerationsprogrammet hedder »EnerDigit«, og alle potentielle ansøgere skal tilkendegive deres interesse til EU-kommissionens støtteprogram ERA-nets sekretariat for Smart Energy Systems (SES) og søge vejledning hos EUDP, Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram, inden den 17. februar 2020. Det anbefales også at søge råd og vejledning hos fuldmægtig Henrik Tønder Aaberg Friis: +45 33 92 77 99 // htaf@ens.dk.