EU-politiker medgiver hul i forbrugerbeskyttelse på nettet

Det medgiver EU-parlamentariker Christel Schaldemose (S), efter at DR har bragt en historie om forbudt kemi i legetøj fra netbutikkerne Amazon, eBay og Wish.

For selvom de tre netbutikker har lovet Miljøstyrelsen at stoppe salget af legetøjet med blandt andet hormonforstyrrende stoffer, kunne DR stadig købe det. Og det er svært at finde lovgivning til at komme efter netbutikkerne.

EU har egentligt et direktiv for internethandel. Men indtil det bliver gennemgået og ændret, står der intet her, som de danske myndigheder kan bruge til at komme efter de udenlandske netbutikker.

Derfor mener Christel Schaldemose ikke, at det giver mening at stikke forbrugerne blår i øjnene.

- Vi handler rigtig meget på nettet. Vi har simpelthen ikke sørget for at lovgivningen er fulgt, så man kan være tryg ved den internethandel, siger Christel Schaldemose.

- Det synes jeg, er rigtig ærgerlig. Men man kan ikke være tryg.

Problemet er, at de udenlandske netbutikker ofte indtager rollen som platform eller markedsplads. Her sælger de så produkter fra andre butikker rundt om i verden.

Og selv om de butikker overholder deres lands egne krav, overholder de ikke nødvendigvis danske eller EU-krav.

Fra dansk erhvervslivs side ønsker man sig, at de udenlandske netbutikker kan holdes ansvarlig for de varer, der sælges gennem platformen. Det kan ske, hvis EU beslutter det i et nyt e-handelsdirektiv.

Det ønske deler Christel Schaldemose, men hun advarer mod bare at sidde på hænderne og vente på et nyt direktiv.

- Vi skal sikre forbrugerne gennem lovgivning. Det kommer nok til at tage mindst fire-fem år, inden at vi kan være klar med en lovgivning, der så virker, siger hun.

- Indtil da må man som forbruger være opmærksom på, hvor man køber sine varer henne.

- Hvis man køber dem i Danmark eller fra Europa kan man være mere sikker, end hvis man køber den uden for i Europa.

Hun opfordrer også sine partikolleger i den danske regering til at øge den nationale kontrol med produkter, der kommer ind i landet, fra ikke-EU-lande.