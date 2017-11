EU overvejer loft over støtte til europæiske landmænd

EU-Kommissionen overvejer at lægge et loft over, hvor mange penge den enkelte landmand i Danmark og andre medlemslande kan få i direkte EU-støtte.

I dag går 80 procent af den direkte støtte til 20 procent af de europæiske landmænd.

Og det skal i fremtiden fordeles på en mere retfærdig måde, mener EU-Kommissionen.

En af vejene at gå er at skære ned på den direkte støtte til især store landbrug, så der går flere penge til små og mellemstore landbrug.

Støtten skal dog begrænses sådan at det ikke kommer til at koste job, mener EU-Kommissionen.

Og så skal støtten kun gå til "ægte landmænd". Altså dem, der faktisk lever af landbrug, hedder det i udspillet.

Samtidig vil EU-Kommissionen omlægge landbrugsstøtten, så Danmark og de andre medlemslande i fremtiden selv skal fordele en større del af den på så grøn og klimavenlig en måde som muligt.

EU's landbrugskommissær, Phil Hogan, kalder det en "markant trinvis ændring", der skal gøre den fælles landbrugspolitik mere enkel.

Han siger, at der er store forskelle på landbrugene rundt omkring i hele EU.

Og alting skal ikke længere styres i detaljer fra Bruxelles, lyder budskabet.

- I stedet vil vi lade medlemslandene definere den praksis, der er mest passende i deres regionale kontekst, siger Phil Hogan.

- Tiltag, der passer bedre til de lokale forhold, vil give bedre resultater for miljø og klima, siger han.

Der skal stadig udstikkes overordnede mål i Bruxelles. Men hvert enkelt EU-land skal derefter udarbejde planer for at nå målene.

EU-Kommissionen skal godkende planerne, holde øje med gennemførelsen og skride ind, hvis der er brug for det.

Medlemslandene skal dermed selv have et større ansvar for at bruge EU's landbrugsstøtte, så den lever op til mål for miljø, klima og bæredygtighed.

Danmark og de andre EU-lande kan således vælge at bruge flere penge på at støtte ny teknologi i landbruget.

Pengene kan også bruges til at støtte unge, der vælger at blive landmænd.

Andre penge kan bruges til projekter, der fremmer sundhed, god ernæring, dyrevelfærd og bekæmper madspild, står der i udspillet.

Danske landmænd får i gennemsnit 6,4 milliarder kroner i direkte EU-støtte om året.

Samtidig støtter EU projekter i danske landdistrikter med omkring 1,2 milliarder kroner om året.

EU-Kommissionens udspil skal nu diskuteres med medlemslandene og Europa-Parlamentet.