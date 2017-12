EU øger beskyttelsen af ål

Det er et af resultaterne fra et langt møde, hvor EU's fiskekvoter for 2018 er blevet aftalt.

EU-landenes fiskeriministre er onsdag morgen blevet enige om et midlertidigt stop for fiskeri af ål under deres migration. Samtidig skal indsatsen mod ulovligt ålefiskeri styrkes.

For Danmark har der været fokus på fiskeri af ål, da et delvist forbud mod fiskeri af ålen i de nordlige have har været på bordet. Sådan endte det dog ikke.

- For første gang på EU-niveau er der enighed om at stoppe ålefiskeri i en tremåneders periode under ålens migrationsperiode.

- Medlemslandene har derudover lovet at gøre mere for at beskytte ålen igennem dens liv i alle vandområder.

- Disse tiltag er afgørende for genopretningen af ålebestanden og beskytte de samfund, der lever af fiskeri, skriver EU's fiskerikommissær Karmenu Vella i en pressemeddelelse.