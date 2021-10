EU-lande aftaler markant lavere fiskekvoter i Østersøen

Efter langvarige forhandlinger har EU's medlemslande tirsdag landet en aftale om fiskekvoter i Østersøen næste år.

Det oplyser Slovenien, som har EU-formandskabet, på Twitter.

Aftalen indebærer, at der må fanges markant færre fisk i Østersøen i 2022.

Det fortæller fiskeriminister Rasmus Prehn (S), som har repræsenteret Danmark under forhandlingerne i Luxembourg.

- Vi er blevet enige om, at vi tager de helt nødvendige skridt for at passe på vores fiskebestande. Så der bliver markant lavere kvoter for torsk og for sild. Dog ikke helt så lave, som Kommissionen havde lagt op til.

- Der er blevet taget en lille smule hensyn. Ikke noget jeg tror, fiskerne bliver glade for, men dog et skridt i den rigtige retning set fra deres perspektiv, mens man stadigvæk tager de nødvendige hensyn, siger han.

EU's medlemslande har forhandlet om kvoterne på baggrund af et udspil fra EU-Kommissionen.

EU-Kommissionens forslag lagde op til, at der må fanges markant færre fisk i Østersøen i 2022.

Det er sket på baggrund af videnskabelig rådgivning fra Det Internationale Havundersøgelsesråd (Ices), som har fremhævet, at flere bestande i Østersøen er alvorligt pressede.

EU-landenes fiskeriministre er blevet enige om en aftale, der sikrer bedre balance, end der var i EU-Kommissionens forslag, mener Prehn.

Han fremhæver, at fiskerne får bedre mulighed for at fange fisk som rødspætte og brisling, som der er gode bestande af.

Det kræver imidlertid, at fiskerne bruger redskaber, så de undgår at få for eksempel den alvorligt pressede torsk med i nettet.

Rasmus Prehn er på de danske fiskeres vegne ærgerlig over, at det har været nødvendigt at reducere kvoterne så markant. Og regeringen er klar med hjælp, lover han.

For eksempel skal fiskere, der nu vil forlade erhvervet, have hjælp til at komme ud af det "tørskoet økonomisk". Det skal en ordning, hvor en fisker kan få ophugget sin kutter og få penge for den, bidrage til.

- Når vi tager de - desværre - helt nødvendige skridt for at passe på vores fiskebestande, så er vi også nødt til at gøre en ihærdig indsats for at passe på og hjælpe vores fiskere, siger ministeren.

Der er flere grunde til, at fiskesituationen er så alvorlig i Østersøen.

Som årsager peger eksperter på klimaforandringer, højere temperaturer i havene, udledning af kvælstof og flere skarver og sæler i Østersøen, der spiser fiskene.