EU indleder undersøgelse af statsstøtte til PostNord

EU-Kommissionen indleder en tilbundsgående undersøgelse af statsstøtte til PostNord.

Det oplyser kommissionen i en pressemeddelelse.

Sagen handler om et beløb på 225 millioner kroner, som den danske stat sidste år gav i tilskud til PostNord.

Pengene går til opgaven med at levere reklamer, breve og pakker op til 20 kilo i alle kroge af landet under befordringspligten, som sikrer post i hele landet til de samme priser.

Pengene skal dække, at det er en underskudsgivende forretning at levere i hele landet, fordi der ikke bliver sendt så mange breve som tidligere.

Men en del af PostNords forretning er ikke under befordringspligten - for eksempel logistik og pakker over 20 kilo.

Her vil kommissionen nu undersøge, om statsstøtten også er gået til at støtte PostNord på det område.

PostNord er statsejet, da den danske stat ejer 40 procent, mens den svenske har 60 procent.

En lang række af PostNords konkurrenter - inden for logistik, pakker og stykgods - har gentagne gange kritiseret, at PostNord også konkurrerer inden for deres områder. Det gælder for eksempel logistik og stykgods.

En dansk brancheorganisation klagede i 2019 over støtten på 225 millioner kroner, som den mente, var ulovlig statsstøtte.

På nuværende tidspunkt sætter EU-Kommissionen - på baggrund af en rapport fra Rigsrevision, der fører kontrol med statens regnskab - spørgsmålstegn ved fordelingen af omkostningerne i PostNords regnskaber.

Det er helt konkret fordelingen mellem den del af forretningen, som er under befordringspligten, og den del, der ikke er.

- Efter en foreløbig vurdering har kommissionen derfor besluttet at indlede en tilbundsgående undersøgelse, da den navnlig har betænkeligheder vedrørende verificeringen af, at der ikke er forekommet overkompensation, skriver kommissionen.

Hos PostNord har man en klar forventning om, at der ikke er noget at komme efter i sagen.

- EU's undersøgelse var allerede varslet for flere måneder siden af transportministeren, så det er der ikke noget overraskende i.

- Vi bidrager gerne til undersøgelsen og har en klar forventning om, at kommissionen efter undersøgelsen vil sige ok til den betaling, vi modtager, for at løfte befordringspligten på vegne af staten, skriver PostNord i en skriftlig kommentar.

Det er langtfra første gang, at EU har kigget på statsstøtten til PostNord, da konkurrenter flere gange har klaget, men undersøgelsen handler i denne omgang kun om beløbet på 225 millioner kroner.