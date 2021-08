EU godkender dansk millionstøtte til mulig coronavaccine

EU-Kommissionen har godkendt dansk støtte på cirka 800 millioner kroner til Bavarian Nordic, der er ved at udvikle en vaccine mod covid-19.

Det oplyser EU-Kommissionen i en pressemeddelelse mandag.

Støtten, der er et forskud, som skal betales tilbage, skal sikre, at vaccinen kan blive undersøgt i et fase 3-studie. Det er sidste skridt inden en eventuel godkendelse, så vaccinen kan komme på markedet.

- Denne danske støtteforanstaltning på 108 millioner euro vil bidrage til stærkt tiltrængte forsknings- og udviklingsaktiviteter i indsatsen mod coronavirusudbruddet, siger Margrethe Vestager, ledende næstformand i EU-Kommissionen og konkurrencekommissær, i pressemeddelelsen.

Bavarian Nordic har ingen kommentar til nyheden fra EU-Kommissionen.

Ali Salanti, professor på Københavns Universitet og medstifter af Adaptvac, der har opfundet vaccinen, siger til Børsen, at "mon ikke vi kl. 14 får at vide, om regeringen vil benytte muligheden".

Klokken 14 mandag afholdes der pressemøde i Statsministeriet, hvor statsministeren, sundhedsministeren og sundhedsmyndighederne vil give en status på coronasituationen.

Nyheden om støtten blev dog taget godt imod på markedet, hvor aktien gik op. Handlen er siden sat på pause ifølge Ritzau Finans.

Vaccinen har i de første studier med mennesker vist tegn på god beskyttelse. Mandag begyndte et fase 2-studie.

Her skal det undersøges, om vaccinen har virkning som en boostervaccine, hvor færdigvaccinerede og tidligere smittede får tredje stik.

Her understregede selskabet dog, at et muligt fase 3-studie var afhængig af, at der kom penge i kassen udefra.

Ritzau arbejder på at få be- eller afkræftet, om den danske støtte er nok til, at det kan finansieres.