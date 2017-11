EU giver bøde for ulovligt kartel til udbydere af biludstyr

EU-Kommissionen uddeler en bødesum på flere millioner til fem firmaer, der udbyder sikkerhedsudstyr til biler for at drive kartelvirksomhed i Europa.

Der er tale om det svenske firma Autoliv samt virksomhederne Tokai Rika, Takata, Toyoda Gosei og Marutaka.

Sammen har de deltaget i en eller flere karteller for at sælge sikkerhedsseler, airbags og rat til japanske bilfabrikanter.

Alle fem udbydere har erkendt at de har deltaget i kartelvirksomheder.

Det er den danske konkurrencekommissær, Margrethe Vestager, der uddeler bøden.

- Sikkerhedsseler og airbags beskytter liv hver dag og er afgørende at have i alle biler i EU. De fem udbydere, der har fået en bøde i dag, gik sammen for at maksimere deres fortjeneste ved salget af disse.

- Dette kan have hævet prisen for disse bildele til en række producenter, der sælger biler i Europa. Det kan potentielt påvirke forbrugere, selv om kartellet er organiseret uden for Europa, siger hun i en pressemeddelelse.

Ifølge kommissionen koordinerede firmaerne priser eller markeder og udvekslede følsomme oplysninger om leveringen af deres udstyr.

Det gjorde de i forhold til levering til japanske bilproducenter som Toyota, Suzuki og Honda.

To af firmaerne undgår at betale bødesummen for samtlige af de karteller, de menes at have været en del af, da de var med til at afsløre dem.