EU-Kommission godkender dansk og svensk milliardstøtte til SAS

Med støtte fra Danmark og Sverige vil SAS have lettere ved at klare sig igennem coronakrisen, siger Vestager.

Den svenske og danske stat må gerne støtte kriseramte SAS med op til cirka otte milliarder kroner som planlagt.

Det oplyser EU-Kommissionen i en pressemeddelelse mandag.

Støtten kan bidrage til at holde luftfartsselskabet oven vande under coronakrisen.

Det siger Margrethe Vestager, ledende næstformand i EU-Kommisionen med ansvar for konkurrencepolitikken.

- Som mange andre luftfartsselskaber er SAS blevet hårdt ramt af den igangværende krise.

- Med denne foranstaltning vil Danmark og Sverige bidrage med op til en milliard euro til SAS i rekapitalisering og hjælpe luftfartsselskabet med at klare sig igennem den aktuelle krise, siger Vestager i pressemeddelelsen.

SAS har tidligere under coronapandemien fremlagt en redningsplan for at klare sig igennem. Ifølge den skal SAS frem mod 2022 spare det, der svarer til 2,8 milliarder danske kroner.

Men planen bygger også på, at den danske og svenske stat skyder nye penge i SAS. Det medfører, at den svenske og danske stat øger sine ejerandele fra omkring 14 procent hver til 20 procent.

Det er disse nye penge, der skal skydes ind, som EU-Kommissionen har givet grønt lys til.

Danmark vil efter planen bidrage med cirka 4,34 milliarder kroner i støtte til SAS, mens den svenske stat vil bidrage med 3,6 milliarder kroner.

I alt skal redningsplanen sikre nye penge i kassen for 8,5 milliarder kroner. Også private investorer deltager i planen. Det noterer Vestager som positivt.

- Jeg glæder mig over, at private investorer deltager i planen, da det begrænser behovet for statsstøtte og bidrager til genopretningen af virksomheder, der er ramt af coronaudbruddet, siger hun i pressemeddelelsen.

SAS blev grundlagt i 1946 ved en sammenlægning af de nationale luftfartsselskaber i Danmark, Norge og Sverige.

Sverige og Danmark ejer aktuelt samlet 29 procent af aktierne i SAS. Tidligere har den norske stat også været aktionær.

SAS har ligesom resten af luftfartsbranchen været hårdt ramt af coronaudbruddet, der har sænket flytrafikken markant.

Ud over statslige restriktioner har mange passagerer været tilbageholdende med at flyve på grund af virusset. Det har givet mindre aktivitet for selskaber som eksempelvis SAS.