Se billedserie Servicechef Lars Rasmussen har her sat den ene af afdelingens to elbiler til opladning ved hovedkvarteret på Holbækvej. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: EL:CON i front med 100 procent eldrevne arbejdsbiler Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

EL:CON i front med 100 procent eldrevne arbejdsbiler

Erhverv - 25. marts 2021 kl. 12:51 Kontakt redaktionen

Af Arne Svendsen

Foto: Anders Ole Olsen

Mens antallet af elbiler til persontransport i landet kan tælles i tusinder, så er det en sjældenhed at møde en arbejdsbil på 100 procent el.

- De to vi har, er de eneste i byen, fortæller Lars Rasmussen, der er leder af den landsdækkende installationsvirksomhed EL:CONs afdeling i Slagelse.

Tilbage i 2019 købte virksomheden de første to arbejdsbiler på ren el i hele landet, og sidste år købte man 25 stk. Alle af mærket Mercedes Benz eVito. De to af dem havnede i Slagelse.

Vil bidrage til grøn omstilling

Indkøbet skyldes, at EL:CON arbejder meget med energioptimering og rådgivning til kunder om grøn omstilling, og derfor gerne vil bidrage til en omstilling af den energitunge transportsektor.

Elbilerne har ifølge virksomhedens administrerende direktør Jesper Knudsen været en intern succes, der giver værdi i de bynære områder og stor tilfredshed hos medarbejderne.

Derfor er det ifølge Jesper Knudsen også naturligt at investere yderligere i en eldrevet vognpark. Det sker med tilførslen af 20 nye CO2-neutrale elbiler, der fordeles rundt i afdelingerne på tværs af landet i løbet af i år.

Til lokale ture Lars Rasmussen oplyser, at de kommende biler bliver af mærket Citröen Jumpy, og de forventes at kunne køre omkring 250 kilometer på en opladning.

De nuværende Mercedes Benz eVito kan højst klare 150 kilometer. Det betyder, at de to biler fortrinsvis bruges til lokale ture i Slagelse eller Sorø-området.

- Vi har både Slagelse Sygehus og Region Sjælland i Sorø som kunder, og her benytter vi flittigt de opsatte ladestandere, fortæller Lars Rasmussen.

Han oplyser, at det at opsætte ladestandere udgør en pæn del af elvirksomhedens forretningsområde.

- Sidste år opsatte vi 14.000 ladestandere og i år regner vi med, at der skal opsættes mellem 20.000 og 25.000 i hele landet, fortæller Lars Rasmussen.

Opsætningen sker i samarbejde med firmaet Clever.

Konkurrence-parameter Der er dog lang vej endnu med omstilling af arbejdsbiler til el. Således har firmaet i alt 700 arbejdsbiler på landsplan og i Slagelse er der 26 traditionelle arbejdsbiler ud over de to elbiler.

Jesper Knudsen nævner, at det gennem trepartsinitiativ mellem leasing-virksomheden Arval, bilforhandleren Ejner Hessel og EL:CON er lykkedes elvarebilen at nærme sig et konkurrencedygtigt alternativ.

På nuværende tidspunkt er det dog endnu ikke realistisk at omlægge hele vognparken til at være eldrevet på én gang. Det skyldes dels økonomien forbundet med en totalomlægning, men også at ladeinfrastrukturen fortsat skal udbygges til også i højere grad at dække uden for storbyerne.

Lars Rasmussen nævner dog, at det også er ved at blive et konkurrenceparameter at køre grønt.

- De fleste store og internationale virksomheder i Danmark har krav til deres leverandører vedrørende CO2-sænkninger, siger Lars Rasmussen.

Også Københavns Kommune stiller krav om, at de installatører kommunen benytter skal køre stadig mere miljørigtigt. Enten i rene elbiler, hybridbiler eller biler på biogas.

Jesper Knudsen mener, at incitamentet til at vælge el- og hybridbiler løbende bliver styrket.

- Speederen hos producenterne er i trykket helt i bund, når det gælder udviklingen af elmarkedet. Jeg tror på, at vi over de næste år vil se, at både lovgivningen, økonomien og hele ladeinfrastrukturen til opladning gør det stadigt mere attraktivt at omlægge til elbiler og dermed bidrage til den grønne omstilling. Det gælder også for os selv, for der er ingen tvivl om, at det er den vej, vi vil, siger Jesper Knudsen.