EL-politiker om trusler: Hård tone kan være nødvendig

Politikeren fortæller samtidig, at han ikke hører noget "skræmmende" eller "truende" i en lydfil, som dokumenterer, at den pågældende medarbejder blev truet til at skifte til 3F af en nu tidligere næstformand i SGH.

- Da jeg læste det og hørte den lydfil, tænkte jeg, nå ja okay, jeg synes ikke, at det var skræmmende eller truende.

- Man går hårdt til den, hvis manden er argumentresistent, siger han og tilføjer dog, at han godt kan se, at tonen ikke er en, man er vant til alle steder.

- Men tonen er ikke specielt meget hårdere, end den vi anvendte på havnen i Esbjerg, siger politikeren, der tidligere har været havnearbejder.

Han mener, at man kan være nødt til at være hård i tonen.

- Hvis man står over for en, der af princip ikke vil det, bliver man nødt til at blive hård i tonen. Men det kommer meget an på, hvor man befinder sig i Danmark. Jeg opfatter det ikke som specielt truende, siger Hyllested.

Hyllesteds udmelding går mod 3F-formand Per Christensen, som tidligere har taget afstand fra brug af trusler.

- Det er absolut ikke i orden at udsætte kolleger for trusler, som det desværre er sket, skrev formanden på Twitter tidligere på ugen.

Hyllested påpeger, at det er vigtigt, at der er en høj del, der organiserer sig i en fagforening.

- Når de står så hårdt på deres ret til at organisere sig, er det fordi, de ved, at organisering og 100 procents organisering giver resultater, siger Hyllested.

En dom ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol fra 2006 slår dog fast, at man har fri ret til at vælge fagforening.

- Vi var rigtigt mange, som var meget kede af den dom, der faldt.

- Man kan næsten sige, at det, som de her bagagemedarbejdere nu gør og mange andre gør med dem - de her sympatierklæringer - er et forsøg på at afbøde de værste virkninger af den dom, siger han.