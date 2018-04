EL-leder håber på fagligt sammenhold

Det siger Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper.

- Jeg vil afholde mig fra at konkludere, til jeg har set det endelige resultat. Jeg vil nøjes med at sige, at det sammenhold, der har været vist, har været rigtig, rigtig flot. Det håber jeg, man kan holde fast i, siger Pernille Skipper.

Fagforbund fra kommuner, regioner og stat har indgået en musketered. Den tolkes, som at ingen kan indgå en aftale uden om de andre med spisepause, arbejdstid og løn, der er de tre hovedkrav.

I december 2017 foreslog FOA, Sundhedskartellet, Bupl og Socialpædagogerne, at politikerne laver en ligelønspulje til lavest lønnede kvinder som sosu'er, pædagoger og sygeplejersker i det offentlige.

Enhedslisten vil bruge fem milliarder kroner på en ligelønspulje ved de offentlige overenskomstforhandlinger.

Spørgsmål: Skader Enhedslisten ikke den danske model ved at blande sig?

- Vi foreslog første gang en lavtlønspulje for et år siden. Så det kan ikke komme som en overraskelse for nogen. Som arbejdsgivere i det offentlige har vi også et ansvar for, at der kommer ligeløn, siger Pernille Skipper.

- Man kan vælge, hvilken arbejdsgiver man vil være. Enhedslisten har stemt imod lockouttruslen i KL's bestyrelse og sagt nej i Danske Regioner.

Spørgsmål: Er det en forkert strategi, at man synes at have forladt musketereden?

- Jeg har simpelt hen ikke nok indsigt i, hvad der foregår, til at jeg kan sætte mig til dommer om, hvad der er rigtigt og forkert. Så det vil jeg afholde mig fra, siger Pernille Skipper.