EDC ser dalende boliginteresse og afviser behov for indgreb

De store stigninger i huspriserne er ved at stilne af, og derfor er der ikke grund til at gribe ind fra politisk hold.

- Samtidig er renten steget en lille smule, og det lægger også altid et nedadgående pres på priserne, siger han.

Hidtil har regeringen afvist at foretage et indgreb på boligmarkedet, men tirsdag kan der komme anledning til at genoverveje.

Her ventes Det Systemiske Risikoråd, der er statens finansielle risikoovervåger, at komme med en opfordring til politikerne om at gribe ind.

Jesper Berg, der er direktør for Finanstilsynet, har tidligere udtalt, at begrænsede tiltag har været succesfulde.

Han peger blandt andet på indførslen af kravet om, at der minimum skal lægges fem procent i udbetaling, når man køber en ejerbolig.

- Kan vi vælge, så vil vi da helst have et lignende indgreb. Det er den mildeste måde, uden at det rammer de forkerte. Det vil nok betyde, at de unge ville skulle bruge lidt længere tid på at spare op, men det bliver ikke dyrere at eje en bolig, siger Jan Nordmand fra EDC.

Ejendomsmæglerkæden frygter desuden, at et indgreb på boligmarkedet vil skabe ringe i vandet og hæmme et i forvejen presset erhvervsliv.

- Samfundet har ikke behov for, at der bliver lagt en dæmper på aktiviteten lige nu. Vi har tværtimod brug for, at folk - også boligejere - kommer ud og bruger nogle penge nu, siger Jan Nordmand.