ECB skruer en smule ned for opkøb - renten fastholdes

Den Europæiske Centralbank (ECB) har valgt at sænke tempoet en smule i forhold til opkøb af obligationer under et særligt pandemiprogram.

ECB har under coronakrisen søsat en gigantisk hjælpepakke, der skal sparke gang i økonomien. Pakken blev forhøjet så sent som i december.

Hjælpepakken, der har forkortelsen PEPP, har en værdi af 13.760 milliarder kroner og består af opkøb af obligationer. Det er en størrelse svarende til omtrent fem gange Danmarks årlige bruttonationalprodukt, bnp.

Det er hastigheden af opkøbene, som ECB torsdag har justeret en smule.

Og det overrasker ikke cheføkonom Allan Sørensen fra Dansk Industri.

- ECB vurderer, at det ikke er nødvendigt at understøtte økonomien med lige så store opkøb som i de foregående to kvartaler. Renterne holdes fortsat på de historisk lave niveauer, siger Allan Sørensen.

- Det er naturligt at neddrosle opkøbene, mens renteforhøjelser ligger længere ude i horisonten, lyder det i en skriftlig kommentar.

Ifølge ECB står opkøbene i øjeblikket til at udløbe tidligst i marts 2022, eller indtil det vurderes, at den kritiske fase af coronakrisen er ovre.

Det har torsdagens udmelding ikke ændret på.

De milliardstore opkøb virker på økonomien ved, at de presser renterne ned.

Det skal få bankerne til at låne flere penge ud, hvilket igen sikrer flere og billigere lån for virksomheder og forbrugere.

Det kan for eksempel ske ved, at ECB køber statsobligationer fra banker, der dermed får penge i hånden, som kan lånes ud.

ECB's nuværende pengepolitik kan for mange boligejere opleves ved, at renterne på boliglån er rekordlave. Til gengæld betyder renteniveauet, at man får ingen eller har negativ rente på sin opsparing i banken.

ECB er centralbank for landene i eurozonen, men ikke for Danmark.

Da Danmark har fastkurspolitik for kronen i forhold til euroen, er Nationalbanken nødt til at lægge sig tæt op ad ECB's rente.