ECB holder fast i kæmpe hjælpepakke og rekordlav rente

Blandt økonomer var der ikke ventet ændringer fra banken i forbindelse med mødet.

Det skyldes, at ECB så sent som i december forhøjede en stor hjælpepakke, der skal sparke gang i økonomien efter coronakrisen.

Dengang forhøjede banken et opkøbsprogram af obligationer med 3720 milliarder kroner og forlængede det frem til marts 2022.

Det har en værdi af 13.760 milliarder kroner. Det er en størrelse svarende til omtrent fem gange Danmarks årlige bruttonationalprodukt, bnp.

- Helt som ventet ingen justeringer på de overordnede linjer for pengepolitikken fra ECB. Således ingen ændringer i renten eller i det samlede opkøbsprogram, siger chefstrateg Frederik Engholm fra Nykredit.

- Det var der heller ikke nogen forventninger til. Også selv om forlængede restriktioner i flere af regionens største lande forlænger perioden, hvor økonomien er underdrejet, siger han i en skriftlig kommentar.

De milliardstore opkøb af obligationer virker på økonomien ved, at de presser renterne ned. Det skal tilskynde bankerne til at låne flere penge ud, hvilket igen sikrer flere og billigere lån for virksomheder og forbrugere.

Det kan for eksempel ske ved, at ECB køber statsobligationer fra banker, der dermed får penge i hånden, som kan lånes ud.

Renten i ECB er fortsat på minus 0,50 procent efter torsdagens rentemøde. Det er rekordlavt.

ECB's nuværende pengepolitik kan for mange boligejere opleves ved, at renterne på boliglån er rekordlave.

Til gengæld betyder renteniveauet, at man får ingen eller har negativ rente på sin opsparing i banken.

ECB er centralbank for landene i eurozonen, men ikke for Danmark. Men da Danmark har fastkurspolitik for kronen i forhold til euroen, er Nationalbanken nødt til at lægge sig tæt op ad ECB's rente.