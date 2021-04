Prisstigninger på benzin og diesel var med til at løfte forbrugerpriserne i marts til det højeste i to år. (Arkivfoto)

Dyrere benzin og diesel giver højeste inflation i to år

De samlede forbrugerpriser steg 1,0 i marts fra året før. Det er det højeste i to år - men under normalen.

Dyrere benzin og diesel har været med til at hive forbrugerpriserne op i marts, hvor den årlige stigning var på det højeste i to år.

I marts steg de samlede priser - også kendt som inflationen - 1,0 procent i forhold til samme måned i 2020, skriver Danmarks Statistik.

Inflationen er et udtryk for udviklingen i priserne over tid. Når inflationen stiger, får forbrugerne mindre for de samme penge. Men man vil gerne have en lille, stabil inflation i økonomien, fordi det holder gang i forbruget.

Stigningen var højere end i februar. Her var den på årsbasis 0,6 procent.

Udviklingen skal ses, i lyset af at samfundsaktiviteterne i Danmark i marts sidste år blev begrænset kraftigt for at inddæmme coronasmitten. Samtidig styrtdykkede oliepriserne, men de er siden steget igen.

- Det betød blandt andet, at benzin var meget billigt på denne tid sidste år, lyder det fra Louise Aggerstrøm Hansen, privatøkonom i Danske Bank.

- Sidenhen er priserne steget, og det gør at det nu er noget dyrere at fylde bilen op - også selv om der ikke er tale om meget høje priser i historisk perspektiv, skriver hun i en kommentar til tallene.

Virusudbruddet og nedlukningen har også betydet, at det har været sværere at indsamle pristallene. Her er de i stedet blevet estimeret.

Selv om stigningen i marts er den højeste i to år, er den stadig under, hvad mange opfatter som det normale niveau på 2 procent. Det påpeger Niklas Praefke, der er cheføkonom i Ledernes Hovedorganisation.

- Det skal også med i ligningen, at sidste år bød på en rigtig lav inflation, så der er også et efterslæb derfra, som vi ser i år, siger han.

Han forventer dog ikke en galoperende inflation den kommende tid:

- Mit udgangspunkt for hele året er en inflation omkring 1 procent. Men jeg vil ikke udelukke, at vi kommer over de kommende måneder, lyder det fra Niklas Praefke.

Ifølge økonomen betyder en inflation på 1 procent, at en typisk dansk familie med to voksne og børn i dag må betale 4550 kroner mere om året for de samme varer og tjenester end for et år siden.

Det vælter dog ikke privatøkonomien, da lønningerne samtidig står til at stige mere end inflationen, påpeger han.