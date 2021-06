Dyrere benzin giver største hop i forbrugerpriser i ni år

Inflationen - kendt som forbrugerpriserne - steg med 1,7 procent i maj sammenlignet med sidste år. Det er den højeste stigning siden 2012.

Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Prisstigningerne skyldes højere priser på tobak, benzin og diesel samt højere husleje.

Oliepriserne er fordoblet det seneste år, og det gør det dyrere at tanke bilen og afspejler sig altså i forbrugerpriserne.

Inflationen er et udtryk for udviklingen i priserne over tid. Når inflationen stiger, får forbrugerne mindre for de samme penge, men man vil gerne have en lille, stabil inflation i økonomien, fordi det holder gang i forbruget.

For en normal dansk børnefamilie betyder de stigende forbrugerpriser, at man skal bruge flere penge på de samme varer i dag end for et år siden.

Det vil dog være mest tydeligt for folk med bil og rygere, da prisstigningen er mest udtalt her.

Hos Dansk Erhverv forventer cheføkonom Tore Stramer, at forbrugerpriserne set over hele 2021 vil stige med 1,25 procent sammenlignet med året før.

Det vil for en normal dansk familie betyde 2500 kroner mindre, fordi pengene bliver mindre værd.

Forbrugerpriserne er et nøgletal, som økonomer og banker følger tæt, da det kan være et tegn på overophedning af økonomien, hvis priserne begynder at løbe løbsk. Trods den højeste inflation i ni år er vi slet ikke der.

- Selv om den rekordhøje inflation på papiret virker dramatisk, er der god grund til at tro at en del af stigningerne er midlertidige - ikke mindst energipriserne, skriver privatøkonom Louise Aggerstrøm Hansen fra Danske Bank i en kommentar.

- Der kan komme højere priser i 2021, men det er underliggende svært at få øje på noget pres for højere priser. Det ser ud til, at både virksomheder og ansatte har vænnet sig til de lave prisstigninger og indrettet sig efter dem, siger hun i en kommentar.