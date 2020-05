Dyb krise hos amerikanske flyselskaber giver store aktiefald

Det står klart efter lukketid på en dag, hvor de toneangivende indeks ellers så ud til at komme sig lidt efter sidste uges fald.

De store amerikanske flyselskaber får mandag drøje hug på børsen i New York.

Selskaberne er ikke mindst hårdt ramt af coronakrisen, der drastisk har reduceret antallet af flyrejser verden over.

Mandag gav det fald på fem til otte procent hos Delta Airlines, American Airlines Group, Southwest Airlines og United Airlines.

Aktierne reagerer også på, at den legendariske investor Warren Buffett i weekenden meddelte, at hans investeringsselskab Berkshire Hathaways sælger ud af alle sine poster i de store selskaber.

Investeringerne havde været en fejl, og "verden har ændret sig for luftfartsindustrien", erkendte Buffett.

- Det er et hårdt slag at se næsten hele efterspørgslen tørre ud. Grundlæggende har vi stort set lukket helt ned for flyrejser i dette land, siger Warren Buffet.

Flyselskaber i USA har den seneste tid oplevet et fald på omkring 95 procent i antallet af indlandsrejser.

De forsøger at overbevise kunderne om, at de udbyder en sikker rejseform blandt andet med nye rengøringstiltag og regler om afstand.

Men branchen har næppe oplevet det værste endnu, spår analytiker for selskabet Vertical Research Partners Robert Stallard, da der både i april og maj er skåret omkring 90 procent i kapaciteten.

- Indtil vi har noget klarhed og stabilitet fra den globale luftfartssektor er det meget svært at spå om, hvor dyb og bred denne luftfartskløft vil blive, siger han.

Chuck Carlson, ledende investeringsrådgiver hos Horizon Investment Services, som indtil for en måned siden havde aktier i Southwest Airlines, stemmer i:

- Investorer, der tænker langsigtet, spørger sig selv: "Ønsker jeg at sidde med flyaktier, som måske først bevæger sig støt opad igen om fire-fem år, eller vil jeg placere mine penge et andet sted?"