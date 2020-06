Se billedserie Når vi formidler igennem fortællinger, så husker vores modtagere nemlig historierne og dermed virksomheden bedre, og det er vigtigt, for historierne skal skabe loyale kunder, siger Anja Klemp Vilgaard. Foto: Kim Rasmussen

Du skal have styr på din virksomheds fortælling

Erhverv - 22. juni 2020 kl. 09:04 Af Marianne Due Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Hvordan sidder Holger Danske?« Fotografen hvirvler ud og ind af rummet på udkig efter noget, der kan bruges til portrættet af Anja Klemp Vilgaard, indehaver af storytellingbureauet Get Ajour, der har specialiseret sig i strategisk historiefortælling for virksomheder.

Vi befinder os indenfor de ydre mure ved Kronborg, hvor en række virksomheder holder til. Oppe på 2. sal under taget i den gule bygning med navnet Sekondløjtnantskolen, er Anja Klemp Vilgaard blevet placeret i sit eget kursuslokale i den flotte sorte, brede stol med finurlige udskæringer, der står ved endevæggen, som er dekoreret med en stor hvid cirkel på en sort baggrund.

Det er let at komme til at tænke på den store viking Holger Danske, der også sidder op ad væggen nede i kasematterne ikke så langt derfra.

Anja Klemp Vilgaard Tale til sanserne Men vi er hos Get Ajour. I kontor- og kursuslokalerne er der masser af sjove ting, som øjet kan dvæle ved. Lige inden for døren hænger marionetdukken Pinocchio på stumtjeneren, og for enden af gangen står en rank ridderrustning, for det skal også være en oplevelse at komme til forretningsmøde, coaching eller kursus her. En oplevelse, der stimulerer sanserne og gør besøget let at huske. At tale til sanserne er en af metoderne i strategisk historiefortælling, forklarer Anja Klemp Vilgaard.



Lige inden for døren hænger marionetdukken Pinocchio på stumtjeneren. Foto: Kim Rasmussen



- Da jeg startede min virksomhed for syv år siden, var der mange, der spurgte om storytelling ikke var noget blødt og fluffy at læne sin forretning op ad, men det er der ingen, der siger i dag. Strategisk historiefortælling vinder mere og mere frem, fordi verden bliver mere og mere digital og kunderne bedre informeret, siger Anja Klemp Vilgaard.

Find ind til kernen Strategisk historiefortælling eller på engelsk, corporate storytelling, handler om at finde ind til sin virksomheds kernefortælling og få alle fra toplederen til receptionisten til at formidle de samme historier, når de møder kollegaer, medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere. Når vi formidler igennem fortællinger, så husker vores modtagere nemlig historierne og dermed virksomheden bedre, og det er vigtigt, for historierne skal skabe loyale kunder, siger Anja Klemp Vilgaard.



- Strategiske fortællinger handler om virksomhedens værdier, om mennesker, der kan genkende hinanden og sig selv i fællesskabet. Den gode fortælling er unik som et fingeraftryk. Den kan ikke kopieres, men den kan fortælles videre, og det er det, der sker, når mennesker handler med mennesker, siger hun.

Fotografen afvæbner rustningen og vender tilbage med et sværd og et skjold, så portrættet kan få lige det udtryk, som han forestiller sig. Anja Klemp Vilgaard er lidt skeptisk, for understøtter billedet nu den historie, som hun gerne vil være afsender af, eller skaber det en anden historie. Hver eneste detalje tæller, når man formidler sin virksomheds budskab, både de ord man siger og skriver, og de visuelle indtryk, der indgår i kommunikationen.



Besøget hos get ajour skal være noget helt særligt. Det skal de mange sjove ting og citater i lokalerne være med til at huske. Foto: Kim Rasmussen



- Nogle forskere siger, at vores hjerner ikke har ændret sig synderligt i flere tusind år. Mennesket er ikke et dyr, der kan klare sig på grund af sine tænder, kløer eller pels, men vi har evnen til at fortælle historier og på den måde få andre med på en ide, skabe fællesskab og øge vores fælles viden.

FAKTA get ajour

Stiftet i 2013

Adresse i Helsingør

Løser kommunikationsopgaver i samarbejde med flere forskellige samarbejdspartnere og underleverandører.

Stifter og indehaver Anja Klemp Vilgaard

Uddannet journalist, master i redaktionel ledelse og certificeret strategisk kommunikationsrådgiver fra Teknologisk Institut.

Forfatter til bøgerne »Fortællingen styrker forretningen - strategisk storytelling for virksomheder« og »Kronborg bag facaden«.

Hjemmeside: Værdifortællinger.dk Loyale kunder Det handler i bund og grund om at formidle fortællinger, der gør kunderne så loyale, at de ikke bare vender tilbage igen og igen men også fortæller om det og dermed bliver firmaets ambassadører.

- Man finder kernefortællingen ved hjælp af en analyse, hvor man taler med medarbejderne, chefgruppen, konkurrenterne, kunderne og samarbejdspartnerne. Alle disse fortællinger vil omhandle værdier, og én værdi vil være stærkere end alle de andre. I denne værdi ligger kernefortællingen, forklarer Anja Klemp Vilgaard.

Derfra fortsætter arbejdet med at bruge kernefortællingen i alle kommunikationsled, både når det handler om at formidle strategiske forandringer, modtage nye medarbejdere og brande sin virksomhed udadtil.

Ikke din men vores - Strategisk historiefortælling handler om at fortælle sandfærdige, troværdige og værdifulde fortællinger. Som leder kan du ikke bare stille dig op og sige, at vi er innovative eller kundeorienterede, hvis ikke medarbejderne kan mærke det og er enige. Så ryster de bare på hovedet af dig og fortæller deres egne historier. Jo større din virksomhed bliver, jo flere fortællinger vil den indeholde. For hver chef, afdeling eller silofaglighed vil der være fortællinger, som kan vokse vildt. Derfor er det meget vigtigt at kende virksomhedens kernefortælling, dens vigtigste budskab, og at få fortællingen indarbejdet i hverdagen, siger Anja Klemp Vilgaard og understreger, at strategisk historiefortælling ikke er den enkelte topleders projekt.

- Når jeg rådgiver ledere, så siger jeg til dem: Det er ikke jeres fortælling. Det er virksomhedens fortælling, og den skal opfattes som 'vores fortælling' af alle i virksomheden.



Den gode fortælling er unik som et fingeraftryk. Den kan ikke kopieres, men den kan fortælles videre, og det er det, der sker, når mennesker handler med mennesker. Foto: Kim Rasmussen