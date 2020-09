Se billedserie »Anne På Sporet« er blevet populær både blandt pendlerne og borgerne i Borup ved Køge.

Send til din ven. X Artiklen: Drømmen bliver opfyldt På Sporet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Drømmen bliver opfyldt På Sporet

Erhverv - 17. september 2020 kl. 13:55 Af Lars Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg har altid vidst, at jeg ville have mit eget. Det har bare været et spørgsmål om at få det hele til at passe sammen.

Anne Jensby er et stort smil, mens hun står bag disken i sin helt egen street- food-vogn, der siden november sidste år har haft sin faste plads på Borup Station.

- Du må altså ikke skrive, at det er en kiosk, for det er så meget mere, siger hun.

Og der er ganske rigtigt et imponerende udbud af varer i den ombyggede mandskabsvogn, som Anne Jensbys mand - der praktisk nok er tømrer - hjalp med at sætte i stand og gøre klar til åbningen sidste år.

Udover den frisklavede kaffe og det lækre morgenbrød, som frister pendlerne både morgen og eftermiddag, er der sandwich, slik og snacks, forskellige drikkevarer og ikke mindst et stort udvalg af livsstilsprodukter, som også er begyndt at trække kunder til.

- Jeg leverer blandt andet gavekurve til både private og virksomheder, fortæller hun.

En barsk start 35-årige Anne Jensby stod første gang bag en disk og betjente kunder som 13-årig, og hun har altid vidst, at det var dét, hun ville.

- Jeg kan godt lide kontakten med en masse forskellige mennesker, og som nævnt har jeg aldrig været i tvivl om, at jeg en dag skulle have mit eget, siger hun.

- Efter nogle års overtalelse af min bedre halvdel, var han med på idéen, og da den yngste af vores tre børn kom i skolealderen, så var det nu.

- Jeg fik lavet en aftale med DSB og med Køge Kommune, og i november stod vognen så endelig klar. Og trods sommerfugle i maven var jeg bare så spændt og glad.

Både byens borgere og pendlerne tog godt imod Anne På Sporet, som forretningen er blevet døbt, men efter kun et par måneder blev Anne Jensbys optimisme sat på en hård prøve.

- Så kom coronaen, og det hele blev lukket ned, siger hun.

- Så der var nogle ualmindeligt lange dage, hvor jeg ikke vidste, om jeg var købt eller solgt.

Kæmpe opbakning Heldigvis fik Anne På Sporet lov til at holde åbent, fordi den dels ligger ude i fri luft, og dels udelukkende leverer mad- og drikkevarer til takeaway.

- Og så viste det sig jo, at nedlukningen heldigvis ikke skadede min omsætning så meget som frygtet, konstaterer Anne Jensby.

- Mange arbejdede hjemme i flere måneder, og så skulle der ikke kun hentes én sandwich, men til hele familien, og min vogn blev i løbet af sommeren sådan lidt et samlingssted, hvor borgerne kunne mødes og få en snak - og det har heldigvis hængt ved. Jeg har flere stamkunder, der kigger forbi fast både to og tre gange hver dag.

- Byens borgere har virkelig været fantastiske til at bakke op i en svær tid, og det giver mig da troen på, at det her projekt er kommet for at blive, siger hun.

Plads til udvidelse Foreløbig har Anne På Sporet sin faste plads på stationen, men Anne Jensby udelukker ikke, at forretningen kan få vokseværk og måske flytte i større og lokaler.

- Jeg har jo reelt ikke så meget plads - det kniber efterhånden med at finde rum til alle varerne, og jeg har slet ikke plads til et varelager, forklarer hun.

- Derfor er jeg også i sving fra klokken 05.15 hver morgen for at forberede og få gjort klar til åbning, så det bliver ofte en arbejdsdag på 9-10 timer, og når jeg har »fri«, tager jeg ofte rundt på forskellige messer for at blive inspireret til livsstilsdelen.

- Men det er det hele værd, så nu må vi se, hvordan det går, og hvad der kommer af muligheder.