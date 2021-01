Antallet af sommerhusbookinger til 2021 lå ved udgangen af november på 240.000 uger, hvilket er 14 procent højere end for samme periode for et år siden. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Dobbelt så mange danskere har lejet sommerhus som normalt

Langt flere end normalt har allerede nu lejet et sommerhus til ferier i Danmark i 2021.

Tallet er især trukket op af danskere, der vil holde ferie herhjemme, da der har været en fordobling af antallet af danske bookinger.

Antallet af tyske bookinger er steget med seks procent. At det samlede tal ikke stiger mere, skyldes, at tyskere normalt står for to tredjedele af alle bookinger af alle sommerhuse.

Det højere antal lejede sommerhuse fra danskere skal ses i sammenhæng med, at de danske myndigheder gennem de seneste måneder har frarådet unødvendige rejser ud af Danmark. Det tæller for eksempel ferier.

Den melding blev i sidste uge skærpet, så myndighederne nu fraråder alle rejser ud af landet.

I de første 11 måneder af 2020 har der været 19,57 millioner overnatninger i lejede sommerhus. Det er to procent lavere end i 2019.

Der var ellers et brat fald i antallet af overnatninger under nedlukningen i foråret, men det meste er hentet i løbet af sommeren og efteråret.

Det skyldes især, at antallet af danske overnatninger er steget med 68 procent i løbet af 2020, hvor man ikke på samme måde kunne rejse på ferie i udlandet.

De flere danske overnatninger har næsten kunnet dæmme op for det fald, der har været i bookinger fra udlændinge.