Social selling er en ny metode, et mindset. Metoden handler om at arbejde på en ny måde ved at være til stede på de sociale medier, siger Eva Sachse, der er indehaver af Social Selling Company sammen med Leif Carlsen.

Dit netværk skal kunne lide dig

Social selling-metoden handler om at sælge ved at opbygge personlig tillid i gennem sine digitale netværk.

Erhverv - 20. oktober 2020 kl. 15:13 Af Marianne Due Kontakt redaktionen

At skabe synlighed via LinkedIn er en af Social Selling Companys ekspertiser. Under coronanedlukningen kunne mange sælgere ikke komme ud til kunderne, og det blev en styrke at kunne tilbyde onlinekurser, et webinar eller coaching via skærmen i stedet for.

- Social selling er en ny metode, et mindset. Metoden handler om at arbejde på en ny måde ved at være til stede på de sociale medier, siger Eva Sachse, der er indehaver af Social Selling Company sammen med Leif Carlsen.

Internettet og de sociale medier har ændret vores måde at søge informationer, når vi overvejer at købe noget. Det er de ændrede adfærdsmønstre som Social Selling Company arbejder med, for det handler om, at kunderne kan finde dig og huske dig, inden de beslutter sig for at købe.

- Social selling handler om, at dit netværk skal lære dig at kende, kunne lide dig og stole på dig, men ordrerne eller jobtilbuddene vælter ikke ind, bare fordi du får lavet dig en flot LinkedIn profil, siger Leif Carlsen.

Vær til stede dagligt I stedet skal man gøre sig selv synlig og 'likeable' i sit netværk. Det gør man ved at være til stede på LinkedIn dagligt. Man liker og kommenterer, og man deler ud af sin viden og erfaringer i egne opslag.

- På den måde bliver du og din virksomhed top-of-mind, når behovet for at købe dit produkt er til stede, siger Leif Carlsen.

Drop salget og vær hjælpsom i stedet Noget af det vigtigste i social selling-metoden er, at man ikke skal sælge direkte, forklarer de to konsulenter. De anbefaler i stedet, at man er aktiv ved at svare på spørgsmål i kommentarsporet, inspirerende indlæg og gode, lange blogindlæg, hvor man udstiller sin ekspertise. Blogindlæggene kan skrives som indhold på virksomhedens website og så linker man til det fra LinkedIn.

- Det er undervurderet, hvor meget kommentarer kan give, så skriv hellere en kommentar end blot at give et like, siger Eva Sachse og uddyber:

- Man skal huske at have kundens perspektiv. På Linked­In skal man ikke skrive om sig selv men for målgruppen, Hvordan kan forbindelserne i ens netværk blive en succes. Man skal hjælpe og tale om muligheder.

Acceptér, at social selling tager tid Ofte møder Leif Carlsen og Eva Sachse argumenter om, at den tid man bruger på LinkedIn, går fra ens primære salgsopgaver, men at være til stede på de sociale medier er også salg, forklarer Leif Carlsen.

- Det er en salgsindsats, og ja det tager tid, men det tager også tid at ringe en kundeliste igennem, hvor ganske få er interesseret i at tale med en. Husk, at engang var det at ringe rundt til kunderne også en ny metode. Salgslederne må derfor til at acceptere, at det tager længere tid at arbejde med social selling. Det er slow selling, og så er det ikke en metode, der erstatter andre klassiske salgsmetoder, men hvis vi er aktive på LinkedIn, så er vi allerede i dialog med potentielle kunder, siger han.

De fleste mennesker scroller bare, når de tjekker deres sociale medier. Derfor giver det en stor fordel at være synligt aktiv på LinkedIn ved at kommentere og selv poste indlæg, fortæller Eva Sachse fra Social Selling Company.

Mange scroller bare Undersøgelser viser, at ni ud af ti brugere af sociale medier, de scroller bare, og derfor kan det skabe stor synlighed at være til stede i kommentarer og ved at poste noget selv et par gange om ugen

- Man kan forberede sine indlæg på tidspunkter, hvor der er mindre at lave. Social selling er især en fordel for små virksomheder med ingen penge eller få midler til markedsføring, for man kan få meget synlighed uden at betale for det blot ved at udstille ens ekspertise og faglighed og få andre til at forstå, hvad det er, du laver, siger Leif Carlsen.

