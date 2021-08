Disneys streamingtjeneste giver vokseværk hos selskabet

Her er folk strømmet til i en sådan grad, at antallet af betalende kunder er steget med hele 12,4 millioner til i alt 116 millioner på tre måneder.

Det fremgår af selskabets regnskab, der er blevet offentliggjort torsdag.

Disneys strategi bygger i det hele taget på streamingtjenester, der kan konkurrere med Netflix på det overfyldte marked for online underholdning.

Foruden Disney Plus ejer selskabet også Hulu og Espn Plus, der til sammen har 58 millioner betalende kunder.

Sammenlagt er Walt Disneys omsætning i tredje kvartal steget med 45 procent sammenlignet med samme kvartal sidste år.

Den lyder nu på 17 milliarder dollar svarende til 107,8 milliarder kroner, hvoraf 12,7 milliarder dollar kom fra selskabets online underholdningsdivision.

Det skal dog siges, at selskabets forlystelsesparker var lukkede i samme periode sidste år, mens de i dette kvartal til dels har været medvirkende til et stærkt regnskab.

Disney har nemlig kunnet åbne en lang række forlystelsesparker, efter at restriktioner flere steder i verden er blevet lempet.

Forlystelsesparkernes omsætning steg således for første gang i fem kvartaler.

Trods fremgangen ser Disney dog fortsat covid-19-pandemien som en udfordring, der på ny kan komme til at spænde ben for ønsket om at åbne dørene for gæster.

Selskabet forventer desuden, at det fortsat kan komme til at opleve høje omkostninger for at imødegå myndighedernes regler og indføre sikkerhedstiltag for netop gæster og medarbejdere.

Disse omkostningerne kan komme til at løbe op i 1 milliard dollar i 2021, fremgår det af regnskabet.