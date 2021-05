Disney taber salg på faldende tilgang af streamingkunder

Sammenlignet med tidligere er der ikke længere lige så mange nye kunder, der strømmer til Walt Disneys streamingtjenester.

Kombineret med koncernens forlystelsesparker, der har været ramt af coronapandemien, har det givet et fald i Walt Disneys omsætning i andet kvartal.

Det viser den amerikanske underholdningskoncerns regnskab, der dækker over perioden fra januar til marts.

I alt har Walt Disney i sit andet kvartal haft en omsætning på lidt over 96 milliarder kroner. Det er 13 procent lavere end i den samme periode året før.

Foruden færre indtægter fra koncernens forlystelsesparker, der fortsat har lidt under coronarestriktioner i løbet af perioden, så er omsætningen også påvirket af, at det nu går langsommere med at lokke nye streamingabonnenter til.

Tidligere under coronapandemien har Walt Disney ellers oplevet en stor vækst i antallet af nye abonnenter. Det samme har været tilfældet for andre udbydere.

En årsag til det kan have været, at folk har befundet sig mere hjemme, da det for eksempel ikke har været muligt at tage i biografen grundet restriktioner.

Men i takt med at befolkninger verden over bliver vaccineret, og biografer og andre underholdningsudbydere får lov til at genåbne, så kan det have skruet ned for lysten til at betale for at streame blandt andet film og tv-serier.