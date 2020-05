De øverste chefer hos Demant har besluttet at gå ned i løn i resten af 2020 grundet corona. (Arkivfoto)

Direktører hos Demant går ned i løn på grund af coronakrisen

Både direktion og bestyrelse hos Demant får færre penge fra høreapparatselskabet for at sænke udgifterne.

Direktionen hos høreapparatselskabet Demant går ned i løn i resten af 2020.

Det sker for at hjælpe virksomheden bedst muligt igennem coronakrisen. Det fortæller Demant i forbindelse med en periodemeddelelse for første kvartal.

For direktionen er lønnedgangen på ti procent. Det vil for Søren Nielsen, der er administrerende direktør i Demant, svare til en lønnedgang på over en million kroner.

Sidste årsregnskab viser således, at Søren Nielsen i 2019 fik en løn på 12,5 millioner kroner. Det var eksklusive aktier, som han også fik tildelt som en del af sin løn.

For René Schneider, der er finansdirektør hos Demant, bliver der også tale om lidt af en nedgang. Han tjente i løn alene 5,5 millioner kroner sidste år.

Baseret ud fra sidste års lønningsniveauer går Søren Nielsen og René Schneider altså henholdsvis 1,25 og 0,55 millioner kroner ned i løn i resten af 2020.

De to kan have forhandlet sig frem til højere løn i 2020, og dermed kan tallet være højere.

Også Demants bestyrelse er gået med til at få udbetalt færre penge for at få selskabet bedst muligt gennem krisen.

Bestyrelsen får reduceret sit honorar med 20 procent i resten af 2020.

Sidste år fik bestyrelsen et honorar på 4,2 millioner kroner. Ud fra 2019-tallene bliver det samlede honorar reduceret med 0,84 millioner kroner i resten af 2020.

Periodemeddelelsen fra Demant oplyser ikke mange tal. Det er forbeholdt de halvårlige regnskaber fra selskabet, som er blandt de største producenter af høreapparater i verden.

Demant kan dog fortælle, at det har været hårdt ramt af udbruddet af coronavirus, siden nedlukningen af økonomier verden over for alvor accelererede i marts.

Faktisk har nedgangen været så hård, at det ifølge Demant selv er helt "uden fortilfælde".

Nedgangen kan blandt andet skyldes, at salget af høreapparater til ældre personer har været negativt påvirket af coronaudbruddet.

Ældre er nemlig i den særlige risikogruppe. Det kan have fået nogle af de ældre til at udskyde besøget ved audiologen og købet af et nyt høreapparat.