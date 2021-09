Direktør i dansk milliardvirksomhed har krænket flere kvinder

En række kvinder har været udsat for krænkende adfærd fra Thomas Muurmann Henriksen, der er direktør for den danske milliardkoncern Danbred.

Det skriver erhvervsmediet Finans.

I virksomheden har det gennem flere år været et tema, at Thomas Muurmann Henriksen har interesse for yngre, kvindelige kolleger ved firmafester. Det fortæller flere kilder til Finans.

Tilsyneladende kammede det over til en firmafest i juni. Her blev direktøren ifølge flere øjenvidner nærgående over for tre kvinder.

18 mellemledere sendte efterfølgende et brev til til bestyrelsen. I brevet skrev de, at "vi vil ikke længere stå model til Thomas' opførsel over for vores medarbejdere, og vi kan ikke ansvarsfuldt se til længere, at de unge piger bliver forulempet og befamlet".

Efter en hurtig undersøgelse konkluderede bestyrelsen, at der skal sættes en stopper for Thomas Muurmanns "uacceptable adfærd", men at han kan blive i sit job.

Bestyrelsen anerkender i dokument, som Finans har set, at tre kvinder har været udsat for "uacceptabel og krænkende adfærd" fra direktørens side.

En kvinde er blevet tilbudt en godtgørelse på 50.000 kroner. To andre er blevet tilbudt 25.000 kroner, skriver Finans.

- Der er ingen tvivl om, at de berørte kvinder har oplevet en upassende adfærd. Vi tager skarpt afstand fra den opførsel, de har været udsat for, siger bestyrelsesformand Christian Junker i en skriftlig kommentar til Finans.

- Bestyrelsen har ud fra en helhedsbetragtning vurderet, at en kraftig advarsel til DanBreds direktør og i øvrigt en række konkrete tiltag for at skabe tryghed og tillid var den rette respons, siger han.

Thomas Muurmann Henriksen har ikke besvaret henvendelser fra Finans om sagen.

DanBred arbejder inden for grisegenetik og sælger avlsdyr og sæd til store dele af verden. Selskabet havde sidste år en omsætning på 1,2 milliarder kroner.

Landsbrugsorganisationen Landbrug & Fødevarer ejer lidt over halvdelen af virksomheden.

Landbrug & Fødevarer har ikke villet kommentere sagen.

Men administrerende direktør Anne Arhnung skriver i et svarbrev til de tre kvinder, at "det er stærkt beklageligt, at DanBred ikke har været en attraktiv arbejdsplads, hvor alle har kunnet trives".