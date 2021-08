Se billedserie Teamet hos Kursuslex, der er i fuld gang med at arrangere Møde & Eventmessen, som holdes for 25. gang. Foto: Kenn Thomsen

Direktør for stor messe: - Magien opstår når mennesker mødes

Virksomheden Kursuslex i Birkerød står bag den store begivenhed Møde & Eventmessen i Forum den 1. september. Cirka 200 udstillere og op mod 1200 mødebookere ventes at deltage.

12. august 2021

Særlig en tendens vil præge de møder og konferencer, som venter forude, når vi er helt ude på den anden side af Covid-19-tidens nedlukninger. Vi vil opleve flere hybridmøder, hvor digital deltagelse af enten deltagere eller oplægsholdere vil være helt almindeligt.

Det fortæller direktør for Birkerød-virksomheden Kursuslex, Olina Jægergaard et par måneder før virksomhedens store årlige begivenhed, Møde & Eventmessen, der holdes i Forum den 1. september.

- Nogle tror, at det digitale møde erstatter det fysiske møde, men den store overraskelse er, at folk vil det fysiske møde, hvor det digitale er et »ad on«, så de nye tendenser er hybridmøder, og de er blevet hjulpet godt på vej af coronaen, siger Olina Jægergaard.

FAKTA Kursuslex

Bregnerødvej 132, Birkerød

Stiftet i 1972.

Ejet af Christian Peter Guldager og Opus Group ApS, der blandt andet ejer bookingbureauet Athena.

Kursuslex skaber dialog mellem hoteller, møde- og konferencesteder, foredragsholdere og leverandører og de mødebookere hos virksomheder, organisationer og foreninger, som arrangerer kurser, møder, teambuildingsdage og konferencer.

Mødebookerne arbejder typisk i direktions- og ledelsessekretatiater, i kursus- og eventafdelinger, marketing eller HR

Driver konference.dk, der er en bookingportal over møde- og konferencefaciliteter.

Udgiver Møde & Eventmagasinet, samt nyhedsbrev.

Arrangør af Møde & Eventmessen, som holdes næste gang den 1. september 2021 kl. 9-18 i Forum CPH

Arrangør af Meeting Live Vest, der også er en møde- og eventmesse som holdes i Jylland, næste gang i Aarhus den 19. november 2021. Fysisk og digitalt Nye tendenser ved de alt om hos Kursuslex, hvor de blandt andet laver analyser i branchen. Den nyeste analyse er »Mødebarometeret 2020«, der er lavet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse tilbage i december 2020.

Analysen viser, at 55 procent af de adspurgte på det tidspunkt forventede at holde 6-15 eksterne møder i 2021, og 80 procent forventede, at møderne skulle foregå som klassiske fysiske møder, men svarene viser også, at tre ud af fire forventer, at en del møder fortsat vil foregå online, mens omkring 55 procenter regner med, at hybridmøder, der er en kombintation af fysiske og digitale møder vil være fremtidens mødestandard.

Oplæg og netværk Derfor er hybridmøder også et af de emner, som man kan høre mere om ved Møde & Eventmessen, hvor der både er et program med faglige oplæg og fire foredrag med prominente gæster som iværksætter Mia Wagner, livsstilsekspert Flemming Møldrup, filminstruktør Thomas Vinterberg og debattør Anne Sophia Hermansen.

- Vi har et stærkt foredragsprogram i år, hvor vi fejrer 25 års jubilæum, siger Olina Jægersgaard.

Forskellige aktiviteter Møde & Eventmessen er blot et af flere tilbud fra Kursuslex til de mennesker, der sidder rundt omkring i små og store virksomheder med ansvaret for at finde egnede mødesteder og oplægsholdere til personaledage, kursusdage, eksterne møder eller konferencer.

Teamet i Birkerød driver også bookingportalen konference.dk, de udgiver Møde & Eventmagasinet og det ugentlige nyhedsbrev Møde & Event News. Foruden Møde & Eventmessen i Forum så arrangerer Kursuslex også netværksworkshops, der kaldes MødeMekka og den mindre jyske messe Meeting Live Vest, der i år holdes for tredje gang og denne gang i Aarhus.

Gratis at deltage Men flagskibet er Møde & Eventmessen, som før corona havde op til 300 udstillere og 2000 deltagere over to dage. I år er messen et et-dagsarrangement, hvor cirka 200 udstillere forventes at udstille, og der ventes op mod 1200 gæster. Det er gratis at deltage, men det er ikke alle og enhver, der får en billet.

- Hoteller og konference- centre bruger os som kanal til at nå ud til mødebookerne. De er vigtige personer, som ofte sidder med rigtig store budgetter, så det er en lukket fagmesse, hvor vi screener deltagerne for at sikre, at de arbejder professionelt med at planlægge møder, konferencer og arrangementer, siger Olina Jægersgaard og tilføjer:

- Som gæst på messen har man mulighed for at se, hvad der er det sidste nye i branchen. Mange mødebookere sidder alene og måske med en fornemmelse af at skulle opfinde den dybe tallerken, når de står med et arrangenment, så på messen bliver de klædt på med de nyeste tendenser, møder nye leverandører og hilser på tidligere samarbejdspartnere. Det er en kæmpe netværksdag, hvor værdien og magien opstår, når mennesker mødes.

Olina Jægergaard tiltrådte som direktør for Kursuslex i november, da hendes forgænger Christian Guldager gik på pension. Foto: Kenn Thomsen