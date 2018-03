Direktør: Jeg har fået tid til at tænke stort

Svend Aage Nielsen A/S er gået fra at beskæftige 15 medarbejdere til nu at være 26, siden Martin Slot kom til. Tidligere sad de tre på kontoret, nu sidder de seks - og det har derfor været et centralt punkt på dagsordenen at få effektiviseret kommunikationen, særligt på leder- og mellemlederniveau.