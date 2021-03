Billund Lufthavn håber, at et digitalt coronapas kan være med til at få gang i flyrejserne til udlandet, som er decimeret i øjeblikket. (Arkivfoto)

Digitalt coronapas rykker et skridt nærmere

Et digitalt coronapas har længe været et ønske i erhvervslivet og rejsebranchen som et redskab til at genåbne samfundet.

Passet er rykket et skridt nærmere, da der lørdag blev åbnet for, at virksomheder kan byde ind på opgaven.

Opgaven med det digitale coronapas er delt i to. Den ene er at udvikle selve app'en, der skal være "brugervenlig" og kunne vise vaccinationstatus og testsvar fra både PCR-test og lyntest samt immunitet ved tidligere smitte.