Den Digitale Handelsby byder på alt fra halvanden times kurser i søgeoptimering til syv dages undervisning i at bygge sin egen bookingside. Ledige har også været på fire ugers uddannelse til digitale koordinatorer, som kulminerede med matchmaking med virksomheder, der har brug for mere digital know how. Foto: Helle Hansen

Send til din ven. X Artiklen: Digital opgradering i særklasse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Digital opgradering i særklasse

Erhverv - 21. oktober 2021 kl. 12:44 Kontakt redaktionen

Af

Helle Hansen Hvordan opgraderer man et helt områdes digitale færdigheder? Og hvor meget kan man rykke med seks uger fyldt med gratis tilbud om digital undervisning?

Netop nu kører Google Succes Online i samarbejde med Næstved Erhverv og en række andre partnere (se faktakboksen) for første gang et forsøg kaldet Den Digitale Handelsby, der har fysisk base på Axeltorv midt i Næstved.

Flest lokale Flere end 60 gratis tilbud om workshops og uddannelsesforløb i konkrete redskaber som e-handel, hjemmesidedesign, sociale medier og nyhedsbreve er planlagt i løbet af de seks uger, og Google melder om stor interesse for arrangementerne fra Næstved men også fra andre steder i landet.

- En virksomhed fra Kolding har taget turen til Næstved inklusiv en overnatning for at deltage på et to-dages kursusforløb. Flere virksomheder fra Sjælland og hovedstaden deltager også, men klart størstedelen af deltagerne kommer fra Næstved, siger Jesper Vangkilde, Google Danmarks kommunikationschef.

Omkring tusind virksomheder og detailforretninger og cirka det halve antal studerende og ledige vil i løbet af forsøget nå at få et digitalt boost.

Derfor Næstved Det er coronaen, som har accelereret nogle tendenser, så det nu gav mening at forsøge sig med Den Digitale Handelsby.

- I dag er man nødt til at være til stede digitalt. Næsten alle forbrugere finder varer på mobilen, siger Jesper Vangkilde, der understreger, at den digitale tilstedeværelse på ingen måde udelukker en fysisk butik men vil være et nødvendigt supplement.

At Næstved blev udvalgt til testby skyldes i høj grad et virkelig godt samarbejde mellem Google og Næstved Erhverv. En anden vigtig faktor er, at Næstved er Sydsjællands handelscentrum med rigtig meget detailhandel, hvor mange butikker godt kunne have gavn af noget digital undervisning.

- Næstved er som et mikrokosmos af Danmark, sagde Malou Aamund, Googles danske direktør, i forbindelse med åbningen af landets første digitale handelsby.

Webshops hitter I en spørgeundersøgelse lavet inden Den Digitale Handelsby blev skudt i gang, svarer 61 procent, at de har brug for et løft på området digital markedsføring.

Den første tid har vist, at der er stor interesse for nyhedsbreve, sociale medier og opbygning af webshops:

- Vi tilføjer et par ekstra forløb med opbygning af webshops i starten af november, siger Jesper Vangkilde, der melder om stor spredning på tværs af brancher og størrelser af virksomheder blandt deltagerne.

Alle interesserede kan melde sig som deltagere, men der er også lavet forløb specielt for de studerende.

Forsøget rykker - De allerførste evalueringer viser, at godt to tredjedele vil foretage en ændring i virksomheden efter at have deltaget på kurserne. Det er fedt, at så mange virksomheder går i gang med at omsætte indholdet til udvikling kort efter kurserne, siger Jesper Vangkilde.

Når forsøget med Den Digitale Handelsby er slut, vil der igen blive lavet en spørgeundersøgelse for at se, hvor meget deltagerne har rykket sig på digitale færdigheder.

Malou Aamund har tidligere omtalt det som et sindssygt ambitiøst og spændende projekt. Om konceptet senere bliver rullet ud til andre steder i landet er ikke afgjort endnu.