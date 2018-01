Detailhandlen nyder godt af stigende forbrugeroptimisme

Tak fra Danmarks Statistik viser, at detailomsætningen godt nok faldt med 0,3 procent i december sammenlignet med november, når man korrigerer for sæson og prisindeks.

Forbrugerne fortsatte med at lægge penge i butikkerne i december, selv om november ellers også viste sig at være en god måned for detailhandlen.

November var en stor handelsmåned, ikke mindst takket være black friday, der satte ny omsætningsrekord. Derfor steg detailomsætningen i måneden også med 1,3 procent.

Alligevel er decemberhandlen på det højeste niveau i mange år - og noget tyder på, at udviklingen fortsætter. Det mener Niels Rønholt, der er cheføkonom i Jyske Bank.

- Dagens tal er rigtig godt nyt. Man kunne have frygtet en stor korrektion på detailsalget efter den store stigning i november med black friday.

- Men der er kun tale om et lille dyk i december. Trenden peger klart op for detailsalget, skriver han i en kommentar.

Samtidig viser andre tal fra Danmarks Statistik, at forbrugertilliden i januar var usvækket, og de to tal plejer at følges ad.

Derfor er der grund til at tro, at butikkerne går gode tider i møde de kommende måneder, mener Signe Roed-Frederiksen, der er cheføkonom i Arbejdernes Landsbank.

- Stigende beskæftigelse, lave renter og et boligmarked i fremgang er med til at sikre danskerne en sund økonomi og øge familiernes forbrugsmuligheder.

- Derfor er der også god grund til at tro, at danskernes optimisme vil afspejle sig i et øget privatforbrug.

- Det er godt nyt for dansk økonomi, hvor privatforbruget er en væsentlig drivkraft for væksten, skriver hun i en kommentar.