Det startede som en sommerflirt: Kenneth kastede sin kærlighed på vin

27. august 2020

Tekst og foto: Emil Abkjær Kristensen

Interessen for god italiensk mad og vin havde eksisteret i mange år, da Kenneth Lund og hustruen var på bilferie ved Gardasøen i Italien i sommerferien.

Her skulle et møde med et lille lokalt vinhus vise sig at blive startskuddet til, at Kenneth Lund i dag driver vinimport- og forretning Nemogaarden i Solrød.

- Det startede lidt som en italiensk sommerflirt, som sidenhen har udviklet sig, siger Kenneth Lund.

Han fortæller, at han blev betaget af husets vine og historie, og derfor ville han gerne have et parti med hjem til Danmark.

- Jeg kan huske, at jeg spurgte, hvor mange flasker, jeg minimum skulle tage, og de svarede lakonisk, at det jo var op til mig, fordi jeg selv skulle sørge for hjemtransporten.

Den blev arrangeret og i november 2014 modtog Kenneth Lund en palle vin fra

Italien.

Vinen blev solgt i løbet af 14 dage, og tilbagemeldingerne var gode.

- Det passede jo fint med, at det var op til jul, og jeg kunne sælge vinen til firmaer gennem mit netværk, som kunne bruge dem til julegaver. Men det overraskede mig, at det gik så hurtigt, og det gav selvfølgelig mod på, at det kunne drives videre.

Sprang ud på fuld tid Fra 2014 og frem til 2018 drev Kenneth Lund virksomheden på deltid ved siden af sit job som direktør for et bilfinansieringsselskab, en branche han nåede at være i i 20 år.

Men i 2018 havde vinforretningen vokset sig så stor, at han tog springet og satsede på projektet fuld tid.

- Fra mit job havde jeg erfaring med at se regnskaber igennem, vurdere forretningsplaner og vurdere, om en forretning var sund. Så der er mange elementer, jeg har kunnet trække på som selvstændig, siger Kenneth Lund.

Han vidste derfor, at en stor udgiftspost ofte er huslejen, og af den grund har han valgt en noget anderledes beliggenhed til forretningen. Mens de fleste vinbutikker ligger på hovedgader, strøg eller i butikscentre, har Nemogaarden adresse på Engvangen 9, klemt inde mellem autoværkstæder, Falckstationen og håndværkerfirmaer.

Her har han åbent fra klokken 14 onsdag, torsdag og fredag, mens han lørdag slår dørene op klokken 10.

Resten af tiden bruger han på at besøge kunder og afholde vinsmagnings arrangementer i virksomheder, hos private og i butikken.

- Havde jeg for eksempel ligget i Solrød Center ville huslejen være fire gange højere, og jeg skulle have åbent 70 timer om ugen. Det ville tage tid fra alt det andet, som jeg synes er sjovt, siger han.

- Og så tror jeg ikke på, at man impulsivt går ind og handler vin, fordi man kommer forbi en butik. Det er som regel noget, kunderne har planlagt, og derfor er beliggenheden ikke så vigig, siger han.

Det er til gengæld vigigt for ham, at han kan servicere sine kunder, og derfor ligger butikken ikke mere end fem minutter fra hans egen bopæl.

- Hvis nu folk står og mangler vin i en fart, så er det rart, at man kan komme hurtigt til butikken, siger han.

Drevet af passion Kenneth Lund var selv langt over 20 år gammel, da han begyndte at drikke vin. Dengang var det især franske vine, fordi det var populært.

Hans kærlighed til det italienske køkken fik ham dog sporet ind på italienske vine, og i dag er 98 procent af flaskerne på hylderne i butikken fra Italien.

Det er især samspillet mellem mad og vin, han finder interessant, og det er her, at oplevelsen kan gå op i en højere enhed.

- Jeg vil tro, at jeg kan servere en vin for dig, og så vil du rynke på næsen, når du smager den. Men beder jeg dig om at drikke den til en speciel ret, så vil oplevelsen være en helt anden, siger Kenneth Lund.

- Det er derfor, jeg synes, at vin er interessant, og jeg kan godt lide at vejlede mine kunder i forhold til, hvad vinen skal drikkes til. Hvad er det, de har på menuen, siger han.

Han har et par tommelfingerregler,han følger, når han leder efter nye vinhuse. De skal være familieejet, og de skal helst også være biodynamiske eller økologiske.

- Der er en stigende efterspørgsel på biodynamiske vine, men det siger også noget om vinproducentens passion, siger Kenneth Lund.

- Det tager fem år at omstille fra almindelig produktion, og ofrer man den tid, så er det fordi man er passioneret omkring sin vin, og det skinner igennem, siger han.

Udover butikken og de smagninger, han afholder, så vil Kenneth Lund i nærmeste fremtid præsentere en abonnementskasse, hvor kunderne kan få tilsendt to eller tre flasker vin om måneden til en fast pris.