Det startede med Poul Thomsen og en sukkerknald

Se billedserie Martin Wenckens har kæmpet for sit hjertebarn, som han kalder Bee Patch. Og nu kan han leve af det.

01. oktober 2020

Af Daniel Sennek

Foto: Kim Rasmussen

Det hele tog sin begyndelse, da Poul Thomsen for åben skærm lod sig stikke af en hveps, hvorefter han med en fugtig sukkerknald på stikket lindrede smerten og trak giften ud. Det så Martin Wenckens fra Lejre - og mange år efter, da han gik en tur på Ærø, slog det ham: Hvorfor ikke lave et plaster med sukker, der kan trække giften ud?

En genial ide Den idé blev udviklet, og firmaet Bee Patch var en realitet. Martin Wenckens havde kastet sig ud i et selvstændigt eventyr, hvor han med en »genial idé«, som han selv beskriver det, startede optimistisk ud og troede på en verdenssucces. Men han måtte sande, at succes ikke nødvendigvis er nemt, selvom man står med et godt produkt.

- Jeg startede jo godt med en fantastisk idé, og det tog om sig med medieopmærksomhed en lang række steder. Så i starten gik det rigtig godt, men så begyndte det også at gå op ad bakke. Jeg havde brugt et år og rigtig mange penge på at udvikle idéen, så jeg ville inderligt gerne kunne leve af det, siger Martin Wenckens.

Det kneb dog gevaldigt med det i de første mange år, hvor der skulle tages flere andre job undervejs. Men stille og roligt byggede Martin Bee Patch op.

- Jeg har lavet så meget, som det var muligt selv, men jeg har også måttet købe mig til en del hjælp i forskellige processer, som jo igen har gjort det sværere at leve af det. Heldigvis er jeg kommet til et punkt nu, hvor jeg lever af min forretning og udvikler den med store drømme. Det tog bare lidt længere tid end forventet, lyder det fra Martin Wenckens.

Ville ikke give op Det var en hård kamp at give Bee Patch den succes, som plasteret heldigvis er i fuld sving med at få nu. Men på intet tidspunkt har Martin villet give op.

- Jeg er jo blevet ved med at kæmpe, fordi det er mit hjertebarn. Samtidig kan det være med til at hjælpe rigtig mange mennesker, og det giver en fantastisk fornemmelse, at min opfindelse kan det, lyder det.

Martin Wenckens har en god uddannelsesmæssig baggrund for at udvikle plasteret. Han er cand.scient. i molekylær kemi og biologi og har en ph.d. i medicinalkemi, men der er mange flere elementer i at skabe en virksomhed.

Da han sidste år besluttede sig for at kaste sig 100 procent ind i firmaet tog det for alvor fart. Nu sælger han Bee Patch i Danmark, Østrig og i Benelux-landene. Samtidig er han godt på vej ind på det nordiske marked i Norge, Sverige og Finland.

Og så er der et stort firma i et stort land, hvor interessen også er massiv. Hvilket kan give Martin - og Bee Patch - en ekstra julegave.

Et fantastisk marked - Et stort fransk firma vil gerne have plastret ud til 3000 apoteker og 3000 outdoor-butikker i Frankrig. De laver en endelig bestilling senest omkring december. Det vil være et fantastisk marked at komme ind på, der samtidig kan sikre bedre adgang til lande som Spanien, Italien og Portugal efterfølgende, siger Martin Wenckens.