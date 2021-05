Se billedserie I Laboratoriet laver Francisca Listov-Saabye mange små produktioner og eksperimenter med lakrids. Det er dog langt fra dem alle, der bliver sat i produktion. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Det skal ikke bare være skørt - det skal også smage godt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Det skal ikke bare være skørt - det skal også smage godt

Erhverv - 20. maj 2021 kl. 12:44 Kontakt redaktionen

Af Anders Spanggaard På rundturen hos Lakrids by Bülow får gæsterne også mulighed for at få et kig ind i det allerhelligste - nemlig laboratoriet.

Laboratoriet er Francisca Listov-Saabyes domæne. Hun er ansvarlig for produktudviklingen i virksomheden og er dermed kvinden bag de mange smage, som lakridselskere kan støde på i Lakrids by Bülows produkter. Den dag, Erhverv Sjælland var på besøg, var Francisca Listov-Saabye i gang med at eksperimentere med en lakrids med whiskey fra den jyske whiskeyproducent Stauning Whiskey.

- Alkoholen fordamper ved kogningen af lakridsen, så man kan godt køre bil efter at have spist lakrids med whiskey, bedyrer Francisca.

Hun forklarer, at smagen skal være forskellig afhængig af, om lakridsen er til det skandinaviske marked eller eksempelvis de arabiske lande, hvor lakridsen gerne må smage af roser. Den kombination af smage er vi ikke rigtig til på vore breddegrader.

- Smagsfavoritterne er forskellige rundt omkring i verden, og derfor er det en stor hjælp for mig, at vi her på fabrikken har 20 forskellige nationaliteter ansat. Så har jeg altid nogle at spørge til råds om, hvorvidt smagen rammer indenfor skiven, eller om jeg har ramt helt ved siden af.

Lakrids med myrer Francisca Listov-Saabye er en del af Lakrids by Bülows kreative team, som Johan Bülow i dag er ansvarlig for.

Eksempelvis talte man en dag i teamet om kager.

- Vi prøvede så at riste lakridsen i brunet smør og lavede på den måde en »butter bomb«. Den blev dog ikke sat i produktion. Vi har nemlig det motto, at »det ikke bare skal være skørt, det skal også smage godt«, forklarer Francisca og tilføjer.

- Vi prøvede at dragere i brunet smør ad omveje med mange flere forsøg blev til BUTTER COOKIE - En variant som kom i produktion. Det var vores nye WINTER produkt i 2020.

Hun fortæller videre, at hun også har udviklet en lakrids med myrer. Den blev heller ikke sat i produktion.

Francisca Listov-Saabye er meget optaget af smage. Hun arbejder meget med det komplekse, fordi det er vigtigt, at der er noget interessant for hjernen, når man putter noget i munden. Der må gerne være noget syre, noget sødt, noget blødt og noget knasende.

Sensorik Francisca Listov-Saabye har en master i Foodscience og har arbejdet meget med sensorik, der er læren om det, vi sanser.

- Sanserne kan give os nogle fantastiske oplevelser. Jeg bruger derfor sensorikken meget i mit arbejde, lyder det med begejstring fra »smagseksperten« hos Lakrids by Bülow.

Passionen for smag er for Francisca Listov-Saabye opstået på ture til Italien, hvor ruten var planlagt ud fra menuen samt i hendes barndomshjem. Hendes far arbejdede i et spiritusfirma og gik meget op i dufte og smag. Faderen kom derfor ofte hjem med noget, der skulle smages på og var dermed til at grundlægge passionen for smag hos sin datter.