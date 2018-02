Se billedserie - Vi kan ikke klage, siger ejendomsmægler Nicky Rud, EDC Mægler i Næstved, efter et supergodt 2017.

Det lokale boligmarked har meget at byde på

Erhverv - 05. februar 2018 kl. 19:30 Af Jan Søe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Nu er jeg selvfølgelig inkarneret Næstved-borger. Men jeg synes, at Næstved har sindssygt meget at byde på. Både hvad angår kultur, natur, infrastruktur, uddannelsesmuligheder og så videre. Vi er Sydsjællands hovedstad og har et stort geografisk område, hvor der er noget for enhver smag, siger ejendomsmægler Rikke Nissen fra Home, en af de store spillere på ejendomsmarkedet.

Der var pænt gang i ejendomssalget i hele Næstved Kommune i 2017. Home alene solgte 115 ejendomme sidste år. Det er en stigning på 10 procent i forhold til året før, og når dertil lægges prisstigninger på op til 15 procent, ja, så ser det ikke så ringe ud endda.

Der sælges især mange boliger omkring motorvejen, for mange pendler til arbejde i hovedstaden, hvor det er blevet dyrt at købe ejendom. Men også skole og indkøbsmuligheder betyder meget for nytilflyttere, siger Rikke Nissen. Samtidig efterspørger flere og flere ældre række- og dobbelthuse, når de afhænder parcelhuset.

- 2017 var supergodt. Vi havde 223 handler og 30-35 projektsalg, så vi kan ikke klage. Huspriserne i København er steget, og det smitter af her sydpå med flere handler. Der er ingen tvivl om, at Næstved stadig er billig. Bare tag til Køge. Det er helt andre priser. Man får ekstremt meget hus for pengene her, og vi er stadig i et prisniveau, hvor et ungt førstegangskøbende par godt kan være med, siger Nicky Rud.

Han påpeger lige som sin kollega Rikke Nissen, at Næstved Kommune er stor, så her er noget for enhver smag. Og det erkender kørberne, idet salget også er stigende i yderområder som Tappernøje, Fuglebjerg, Glumsø og Herlufmagle.

Mange ejendomme bliver solgt til prisen efter få måneders liggetid. Flere bliver solgt over udbudsprisen, og især er villaer og lejligheder i Næstved by i høj kurs, siger Nicky Rud, der forventer et mindst lige så godt 2018.