Det her bliver en del af fremtiden

Erhverv - 01. juli 2021

Af Marianne Due

Navnet på dyrkningsmetoden, conservation agriculture, er ikke særlig mundret, så mange omtaler den bare som »CA«, og selv om der måske kun er et par procent af de danske landbrugsarealer, der dyrkes ved hjælp af CA, så er en del af fremtiden. Det slår afdelingsleder for Agrovi Planteavl Hans Henrik Fredsted fast.

- Vi har stigende kundetilgang, der har skiftet fra konventionel dyrkning til CA og i løbet af to-tre år fået stor succes, så vi ved, at det virker, siger han og understreger, at rådgivningsselskabet Agrovi, som ejes af Nordsjællands Landboforening ikke er ude for at missionere.

Så lidt som muligt

De første danske landmænd tog conservation agriculture til sig for omkring 10 år siden, og dyrkningsmetoden har været blandt Agrovis rådgivningstilbud de sidste syv år. Metoden handler om at bearbejde jorden mindst muligt. Blandt kravene for at leve op til betegnelsen må højst 25 procent af ens landsbrugsareal bearbejdes med en harve hvert år. Et andet krav er, at der skal være konstant plantedække på jordoverfladen ved at så afgrøder som høstes og efterafgrøder som ikke høstes. Det er også fundamentalt at arbejde med sædeskifte hvert år, så der aldrig sås to ens afgrøder på samme mark to år i træk, forklarer Hans Henrik Fredsted.

- Når der er konstant plantedække, så står der hele tiden levende materiale på jordoverfladen, og det hiver CO2 ud af luften, som bindes til planterne, rødderne og jorden, fortæller han.

Der skal stadig sprøjtes

Conservation Agriculture må ikke forveksles med økologisk landbrug, for det er nødvendigt at bruge pesticider, og derfor er metoden også meget omdiskuteret.

- Nogle siger, at CA bruger mere kemi, men det kan vi ikke se. Hvis du hele tiden foretager det rigtige sædeskifte, så opbygges der ikke ukrudt, og det konstante plantedække øger biodiversiteten. Når der er flere insekter i fødekæden, så spiser de hinanden. Det betyder, at du skal bruge færre insekticider. Afgrøderne har også et hav af nyttepunkter, nogle frigiver fosfor eller producerer kvælstof andre skaber jordløsning på grund af dybe rødder. Så jo større biodiversitet, desto færre midler skal du bruge, konstaterer Hans Henrik Fredsted.

Bruger færre ressoucer

Færre ukrudts- og insektmidler er en fordel, men at dyrke efter CA-metoden betyder også færre ture med traktor og maskiner henover markerne. Det betyder, at landmanden har færre udgifter til maskiner og brændstof, og så spares der også på arbejdstiden i marken.

- En konventionel landmand bruger sin plov, harve og måske en maskine mere forud for såningen, men ved CA bruger du som udgangspunkt ingen maskiner udover din såmåskine, så du sparer let 30 procent tid i marken, siger Hans Henrik Fredsted.

Han vurderer at stort set alle landbrug i Danmark har prøvet at så direkte på en mark, hvor der ikke er pløjet først og at 40 procent af danske landmænd arbejder med pløjefri dyrkning. Pløjefri dyrkning er første skridt mod CA, men psykologisk kan det være svært at slippe ploven helt.

- Den konventionelle landmand pløjer sine marker sorte, fordi det er lig med godt landmandsskab, at marken står med fine rækker, og det ser flot ud. Når du dyrker conservation agriculture, så kan dine marker ligne en rodebutik, når du så direkte ned i det gamle materiale, der ligger på marken. Først når den nye afgrøde er vokset op, så kan man ikke længere se rodebutikken, forklarer Hans Henrik Fredsted.

Stadig meget at lære

En anden forhindring er, at CA stadig er så nyt, at landmanden skal lære, hvordan afgrøder og marker skal se ud, for der er ingen veldokumenterede lærebøger endnu.

- Du kender ikke den 100 procent rigtige løsning i forhold til at vælge afgrøder til sædeskifte suppleret med efterafgrøder på den enkelte bedrift, for hver enkel bedrift er hel unik, og det er heller ikke noget du lærer på landbrugsskolen, så for os handler det om at formidle informationer for at udbrede metoden, og det arbejder vi med hver eneste dag, siger han.

- Som landmand sparer du tid i marken ved at dyrke efter conservation agriculture, men det bliver ikke nemmere, for du skal dygtiggøre dig og bruge tiden på at arbejde med strategi og langsigtet planlægning ved at sætte dig ind i afgrøder og efterafgrøder og være langt mere på forkant.

Økonomiske resultater

For rådgiveren er det vigtigt, at omlægningen betyder, at landmanden kan holde fast i sin toplinje og sit udbytte og samtidig bidrage til vigtige klimaresultater.

- De økonomiske resultater kan ses med det samme, fordi der er nogle maskiner, som ikke længere skal vedligeholdes, og fordi du bruger færre ressoucer i form af diesel og arbejdstimer, men der kommer også andre facetter, når du arbejder med naturen og allerede efter et, to og tre år kan se positive forandringer for biodiversiteten, siger Hans Henrik Fredsted.