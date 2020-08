Litka Dalgaard Jespersen laver mange specielle kreationer i sit bogbinderi. Her er det præsentationsæsken til VM i badminton 2014. Foto: Anders Ole Olsen

Det hele handler om præsentationen

Af Daniel Sennek

Et hav af forskellige maskiner møder en i det øjeblik, man træder ind i Dakabo Bogbinderi. Her er maskiner til enhver opgave - og det er meget heldigt, når man som ejeren Litka Dalgaard Jespersen skal kreere den ene unikke opgave efter den anden.

Litka Dalgaard Jespersen stiftede Dakabo Bogbinderi i 1996, og i dag holder hun til i den lille by Glim i Lejre Kommune. Her er der ikke tale om masseproduktion af indbundne bøger, men helt særlige opgaver, der tæller alt fra forskellige kongehuse til Danmarks bud på Tour de France-starten 2021.

- Der er ikke to opgaver, der er ens. Det ene øjeblik laver jeg et gigantisk menukort til en restaurant med Michelin-drømme, det næste øjeblik binder jeg en række helt særlige bøger ind til dronning Margrethe og kronprins Frederik, fortæller Litka Dalgaard Jespersen, der er i fuld sving med at trykke guldmonogrammer ind på netop den række bøger, der skal overrækkes til majestæten.

Spændvidden af opgaver i det lille bogbinderi er enormt. Da Danmark skulle komme med et bud på VM i badminton i 2014, stod Litka Dalgaard Jespersen bag den æske, som buddet lå i. En bog, der blev til en badmintonbane med streger, bander og net, da den blev åbnet. Og igen, da Tour de France-ledelsen skulle overbevises om, at starten i 2021 skulle finde sted i Danmark, blev buddet overrakt i en æske, som Litka Dalgaard Jespersen stod bag. Siden er Tour de France-starten i Danmark dog udskudt til 2022.

Præsentation Der bliver nemlig ikke produceret indbundne bøger på samlebånd i Dakabo.

- Vi laver primært det, som vi kalder præsentationsmateriale. Variationen af kunder er virkelig bred. Jeg har lavet alt fra opgaver for dronning Sonja i Norge til firmaer, der skal bruge en æske eller en mappe til at præsentere noget af deres materiale. Det er med til at give en bedre præsentation - så når Tour de France køres i Danmark, vil jeg mene, at jeg har en del af æren, siger Litka Dalgaard Jespersen med et smil.

Den 54-årige grafiske designer kan lave næsten hvilket som helst præsentationsmateriale, der kan være brug for. Der bliver dog også bundet bøger ind i bogbinderiet, men det er helt særlige bøger, som for eksempel 44 unikke eksemplarer af bøgerne fra Trap Danmark, der skal overrækkes til dronning Margrethe og kronprins Frederik. De bliver sirligt bundet ind i blåt læder og præget med gulddetaljer.

Variationen trækker De mange forskellige opgaver er også det, som Litka Dalgaard Jespersen virkelig brænder for.

- Hvis der er brug for lidt anderledes - til tider deciderede mærkelige - ting, så ved kunderne, at de skal komme til mig. Jeg er virkelig stolt over det resultat, som min lille virksomhed er blevet til, siger Litka Dalgaard Jespersen, mens der præges endnu et guldmonogram på en af dronnings Margrethes bøger.

Ud over Litka Dalgaard Jespersen er én person ansat i firmaet, der kører i bedste velgående. Kigger man på regnskaber, er det nærmest kun gået opad de seneste år.

- Selv under coronakrisen er der heldigvis stadig en masse opgaver, der skal løses, men der er også mange virksomheder, som ikke i øjeblikket bruger ekstra penge på præsentationsmateriale. Så det er jo klart, at det er noget, jeg kan mærke, fortæller Litka Dalgaard Jespersen.