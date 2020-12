Se billedserie Martin Glensbjerg har hele tiden troet på, at ideen om måleustyr, der enkelt kunne tælle celler, ville blive en succes: - Men jeg troede ikke, at de ville tage så lang tid. Som iværksætter har du mega mange visioner og du er verdensmester, fordi du tror på din ide, siger han - her sammen med direktør Steen Søndergaard.

Send til din ven. X Artiklen: Det hele begyndte i et soveværelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Det hele begyndte i et soveværelse

ChemoMetecs virksomhedshistorie begyndte i et soveværelse. I dag har virksomheden en markedsværdi på 7,5 mia.

Erhverv - 07. december 2020 kl. 15:05 Af Marianne Due Kontakt redaktionen

ChemoMetec A/S, der er årets modtager af Nordsjællands Erhvervspris, begyndte som en god ide dyrket af tre kolleger, der arbejdede sammen hos Foss. Bromatologen Martin Glensbjerg sagde sit job op, og det samme gjorde de to ingeniører Frans Ravn og Börkur Arnvidarson, for ideen om at udvikle et nyt måleudstyr, der kunne analysere celletal i mælk, var så god, at de var nødt til at forfølge den.

Læs også: Celletællerne fra Allerød indtager verdensmarkedet

- Foss havde ikke mulighed for at udvikle ideen, og vi vidste, at der var noget i den, så vi sagde op, selv om vi ikke havde en rød reje. Det var nok lidt uovervejet. Vi var på dagpenge, og vi byggede soveværelset i Frans lejlighed på Frederiksberg om til et laboratorium for at komme i gang, fortæller Martin Glensbjerg.

Fik innovationsstøtte Det var i 1996. Heldigvis lykkedes det de tre opfindere at få et stipendium på 1,15 milioner kroner fra statspuljen »Innovative Iværksættere«.

- For os var det sindsygt mange penge, og det var rigtig godt, for et krav for at modtage pengene var, at vi skulle lave en forretningsplan. Den fik vi glæde af, for vi var bare nogle nørder, husker Martin Glensbjerg.

Virksomheden flyttede fra lejligheden til en nedlagt frisørsalon i Gladsaxe men snart var der igen brug for en kapitalindsprøjtning.

Rejste selv penge - Der var bare det, at investorerne også ville have indflydelse, og vi har altid været meget omhyggelige omkring vores ejerandel. Da vi fik et tilbud om et indskud på 3,3 millioner kroner, så overbeviste vi i stedet familie og venner om at skyde de samme penge i projektet, fortæller Martin Glensbjerg.

Det lykkedes og næste milepæl var, da ChemoMetec udviklede en celletæller til svenske DeLaval. Teknikken kunne også bruges i andre produkter, for eksempel når der udvikles og produceres medicin, og i dag er Life Science-branchen den største aftager af ChemoMetecs celletællere, NucleoCounter hedder måleinstrumenterne.

I 2001 rykkede ChemoMetec ind i det nuværende hovedkvarter i Allerød. I begyndelsen lejede virksomheden en tredjedel af bygningen, men efterhånden som aktiviteterne voksede, så blev resten af lokalerne også overtaget. I dag ejer ChemoMetec ejendommen og Martin Glensbjerg er næstformand i bestyrelsen og virksomhedens COO, chief operation officer, det vil sige han har det overordnede ansvar for produktionen, kvaliteten og udviklingen af nye produkter. På spørgsmålet om han havde forestillet sig, at skuffeprojektet fra Foss skulle vokse til en international virksomhed med en markedsværdi på 7,5 mia. kroner lyder svaret:

- Ja, men jeg troede ikke, at de ville tage så lang tid. Som iværksætter har du mega mange visioner og du er verdensmester, fordi du tror på din ide, siger han.

Fantastisk rejse - I dag ser jeg tilbage på en fantastisk rejse. Du har jo kun mulighed for at gøre det her en gang i dit liv. Derfor er jeg også utrolig beæret over, at vi får sådan en pris. Man kan godt gå rundt og sige til sig selv, at den slags anerkendelse ikke er så vigtig, men når man så får den, så bliver man meget glad, siger Martin Glensbjerg.

relaterede artikler

Celletæller vinder stor erhvervspris 28. november 2020 kl. 06:18

Nordsjællands Erhvervspris 28. november 2020 kl. 06:17

Når kunderne giver dig 12 til eksamen 27. november 2020 kl. 19:00